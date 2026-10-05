“Il Mattaccio è la nostra utopia”, presentato il libro di Lorenzo Orsi sull’esperienza del Centro Culturale di Tassignano

La pubblicazione è stata realizzata assieme all’amministrazione comunale di Capannori e della casa Editrice Pacini Fazzi

Si è tenuta sabato scorso (3 ottobre) alla sede di Artemisia, la presentazione del libro Il Mattaccio è la nostra utopia – Storie di luoghi di autorganizzazione tra Capannori e Lucca 1981-2012 di Lorenzo Orsi. La pubblicazione è stata realizzata grazie all’amministrazione comunale di Capannori guidata dal sindaco Del Chiaro, ed edita dalla casa Editrice Maria Pacini Fazzi.

Lorenzo Orsi ha svolto una minuziosa ricerca delle fonti e di contestualizzazione dell’esperienza, inserita in una cornice storicamente e geograficamente più ampia, che permette di comprendere meglio la portata rivoluzionaria delle scelte fatte al tempo e dei risultati ottenuti. Con il suo significativo intervento è stato possibile riflettere sugli ideali profondi che in quegli anni hanno attraversato e coinvolto moltitudini di giovani, spinti dalla voglia di costruire un “mondo nuovo”.

L’esperienza del Centro Culturale di Tassignano si è distinta per la sua originalità e per uno sviluppo particolarmente “concreto” rispetto ad altre realtà, anche grazie alla scelta di riappropriarsi di uno spazio pubblico che rischiava di cadere nell’oblio burocratico, restituendolo alla comunità attraverso l’opera intensa della comunità stessa. Il lavoro di ristrutturazione coinvolse infatti tutte le realtà paesane e il Mattaccio divenne un luogo dove generazioni, ceti sociali, generi, trovavano cittadinanza ed opportunità per ritrovarsi e per coltivare i propri interessi con una positiva contaminazione tra le tante diversità.

“La lucida analisi di Lorenzo Orsi, offre nuove motivazioni per proseguire il lavoro intrapreso – dicono dal Centro Culturale Tassignano -, rafforzando la collaborazione con l’amministrazione comunale che ha creduto nel progetto del Polo Culturale Artemisia, a partire da Giorgio Del Ghingaro che qui trasferì la Biblioteca Comunale. L’obiettivo resta quello di trasformare la nostra ‘utopia’ in una realtà concreta: uno spazio di riferimento per la comunità, nato dalla sinergia tra associazioni di volontariato e istituzioni, capace di favorire incontri, partecipazione e socialità”.

