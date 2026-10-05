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Capannori e Piana/
SuperEnalotto, vinto più di 17mila euro a Capannori
5 ottobre 2026 | 11:33
In una tabaccheria in via Sottomonte
Nel concorso di sabato 3 ottobre del SuperEnalotto è stato centrato un “5” da 17.645,46 euro a Capannori. Lo fa sapere Agipronews. La vincita in una tabaccheria in via Sottomonte.
L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma martedì 6 ottobre, sale a 36,6 milioni di euro.