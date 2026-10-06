Musica, teatro e 40 anni di storia: la Civica di Capannori festeggia ad Artè

Venerdì (9 ottobre), alle 21, Artè ospiterà il concerto Tutti i colori della musica che vedrà protagonisti gli insegnanti della Civica Scuola di Musica di Capannori. L’ingresso è gratuito.

L’evento vuole essere un’anteprima per festeggiare una ricorrenza importante per la scuola, che in questo anno scolastico compirà i quarant’anni di attività. Si tratta di una delle realtà musicali più longeve della provincia, che, grazie alla qualità dell’offerta formativa e alla professionalità dei suoi insegnanti, è ancora oggi un punto di riferimento per la musica su tutto il territorio provinciale. Per il 2027 sono previsti, in collaborazione con il Comune di Capannori, eventi per per celebrare la ricorrenza con concerti di insegnanti e allievi della scuola.

La scuola, gestita attualmente dall’associazione Polyphonia aps con la direzione artistica di Alessandro Rizzardi, offre agli studenti corsi per tutti gli strumenti e per tutte le età, a partire dal progetto La Giostra Musicale per i bambini da 0 a 36 mesi. Importanti novità sono l’attivazione del corso di teatro e musica Un palco per tutti in collaborazione con l’associazione QuattroqArti ed il corso di Music Production di musica e computer.