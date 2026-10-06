Al via i lavori per il rifacimento della copertura della palestra di Camigliano

“Da tempo stiamo lavorando al progetto per la sistemazione della copertura di questo impianto sportivo e degli spogliatoi. Siamo soddisfatti per la consegna del cantiere e quindi per l’avvio dei lavori. La ristrutturazione delle coperture – dice l’assessore allo sport, Gaetano Ceccarelli – avverrà con l’utilizzo di materiali all’avanguardia per garantire un’ottima tenuta ed evitare così il ripresentarsi di problematiche dovute alle infiltrazioni d’acqua. La palestra grande della scuola di Camigliano svolge un ruolo importante per lo sport sul nostro territorio, accogliendo un bacino di utenza piuttosto ampio. Oltre all’utilizzo didattico giornaliero, questa struttura sportiva accoglie infatti da tempo anche molte attività sportive extra scolastiche ospitando, tra l’altro, gli allenamenti della Nottolini Volley e i corsi sportivi comunali. È quindi importante che venga resa così più funzionale, decorosa e sicura, non solo per tutti gli studenti che la utilizzano durante l’orario scolastico, ma anche per gli sportivi e i cittadini che frequentano l’impianto sportivo in orario extra scolastico”.