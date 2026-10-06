“Erba alta e incuria in via Guido Rossa”: Zappia (Capannori Cambia) alza la voce

“Erba alta e incontrollata, abbandono e un’immagine di generale incuria accolgono ogni giorno centinaia di studenti e famiglie in via Guido Rossa”. La denuncia arriva direttamente dal consigliere comunale della lista Capannori Cambia, Bruno Zappia, a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini.

​La zona interessata è particolarmente delicata e frequentata: si trova infatti proprio davanti all’istituto comprensivo Carlo Piaggia (scuola media) e nelle immediate vicinanze dell’istituto superiore Majorana. Ogni giorno l’area è teatro del passaggio continuo di studenti, genitori e personale scolastico, costretti a convivere con un paesaggio poco decoroso e trascurato.

“A volte davvero non ci sono parole – dichiara il consigliere Bruno Zappia – Abbiamo inoltrato molteplici segnalazioni agli uffici preposti chiedendo interventi di pulizia e manutenzione verde, ma evidentemente chi di dovere non ci sente o, peggio, non esce dagli uffici per rendersi conto di persona della situazione sul campo”.