L'intervento|
“Erba alta e incuria in via Guido Rossa”: Zappia (Capannori Cambia) alza la voce
Il consigliere: “Abbiamo inoltrato molteplici segnalazioni agli uffici preposti chiedendo interventi di pulizia e manutenzione verde”
“Erba alta e incontrollata, abbandono e un’immagine di generale incuria accolgono ogni giorno centinaia di studenti e famiglie in via Guido Rossa”. La denuncia arriva direttamente dal consigliere comunale della lista Capannori Cambia, Bruno Zappia, a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini.
La zona interessata è particolarmente delicata e frequentata: si trova infatti proprio davanti all’istituto comprensivo Carlo Piaggia (scuola media) e nelle immediate vicinanze dell’istituto superiore Majorana. Ogni giorno l’area è teatro del passaggio continuo di studenti, genitori e personale scolastico, costretti a convivere con un paesaggio poco decoroso e trascurato.
“A volte davvero non ci sono parole – dichiara il consigliere Bruno Zappia – Abbiamo inoltrato molteplici segnalazioni agli uffici preposti chiedendo interventi di pulizia e manutenzione verde, ma evidentemente chi di dovere non ci sente o, peggio, non esce dagli uffici per rendersi conto di persona della situazione sul campo”.
L’appello di Zappia punta il dito contro l’inerzia dell’amministrazione e della macchina comunale, chiedendo un intervento immediato “per restituire decoro e sicurezza a un’area scolastica di primaria importanza per tutta la comunità di Capannori”.