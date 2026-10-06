La crescita dei ragazzi ed il rapporto con i genitori: l’incontro ad Artè

Giovedì (8 ottobre), alle 20,45, al cinema teatro Artè è in programma l’incontro Lasciami volare , promosso dalla Fondazione Ema PesciolinoRosso ets Emanuele Ghidini con il patrocinio del Comune. L’evento, ad ingresso libero , è rivolto in particolare a genitori, famiglie e adulti di riferimento, ma è aperto a tutta la cittadinanza.

Durante la serata Gianpietro Ghidini, padre di Emanuele prematuramente scomparso all’età di 16 anni e fondatore della Fondazione Ema PesciolinoRosso ets, racconterà la propria storia e quella di suo figlio. Oltre a portare la propria testimonianza, Gianpietro affronterà alcuni temi particolarmente importanti per la crescita dei ragazzi: il rapporto tra genitori e figli e l’importanza del dialogo; l’adolescenza e i cambiamenti che accompagnano la crescita; le fragilità e le difficoltà che i ragazzi possono vivere; le dipendenze e i comportamenti a rischio, comprese quelle legate alle nuove tecnologie; le pressioni del gruppo e l’importanza di saper scegliere.