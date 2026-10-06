Lavori|
Capannori e Piana/
Lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, chiude le uscite di Montecatini Terme e Capannori
6 ottobre 2026 | 11:52
Entrambi non possono essere utilizzate per chi proviene da Pisa
Lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. Per questa motivazione sarà chiusa dalle 22 di venerdì 9 alle 6 di sabato 1o ottobre, l’uscita di Montecatini Terme, per chi proviene da Pisa, sulla A11 Firenze-Pisa nord. Inoltre, non potrà essere utilizzata anche quella di Capannori per chi proviene da Pisa.
In alternativa a Montecatini è consigliato uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese, mentre, al posto di quella di Capannori, a Lucca est.