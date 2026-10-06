Si dimette la governatrice della Misericordia di Altopascio, Antonella Pistoresi

La Misericordia di Altopascio ha reso noto che la governatrice Antonella Pistoresi, alla guida dell’associazione dal giugno 2021 e rinnovata nell’ottobre 2025 per ulteriori 4 anni, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, continuando il suo servizio come membro del magistrato e volontario dell’associazione. Sarà sostituita dal vicegovernatore Luciano Ortu alla guida dell’ente .

“Assumo con profondo senso di responsabilità e gratudine l’incarico di governatore. Il mio percorso in Misericordia dura da oltre trent’anni, un cammino che mi ha visto impegnato prima come volontario e successivamente in ruoli di responsabilità, tra i quali la presidenza del collegio dei probiviri in una fase particolarmente delicata, fino all’attuale incarico di vicegovernatore, che ricopro dal 2025 grazie alla fiducia espressa dalla maggioranza dei confratelli. Parallelamente, l’esperienza maturata come vicepresidente dei Fratres e il costante dialogo intrapreso con le istituzioni del territorio hanno rafforzato in me la convinzione che la nostra forza risieda nella capacità di fare rete e di operare in armonia – dice Ortu – È con spirito di servizio che accolgo questo nuovo mandato, scegliendo di mettere a disposizione della Misericordia il mio tempo e le mie energie, accantonando altri progetti personali per dedicarmi interamente a questa missione. Tuttavia, vorrei fosse chiaro un punto fondamentale: non intendo agire da solo. Il mio operato sarà sempre guidato dalla condivisione e dal confronto costante con il magistrato, con i nostri dipendenti e con ogni singolo volontario. Con lo sguardo rivolto al bene comune, sono pronto a proseguire il cammino, certo che, insieme, sapremo affrontare ogni sfida con la stessa dedizione che da sempre ci contraddistingue. Desidero infine rivolgere un sincero ringraziamento ad Antonella Pistoresi per la dedizione, l’impegno profuso e per i traguardi raggiunti in questi anni insieme alla nostra squadra”.

Il neogovernatore Ortu comunica inoltre alla comunità che “è giunta l’ufficialità, da parte della diocesi di Pescia, della nomina di don Bruno De Rosa a correttore della nostra Misericordia. Una notizia che accogliamo con grande gioia e che rappresenta un importante punto di riferimento spirituale per tutto il nostro sodalizio”.

La decisione della governatrice Pistoresi giunge al termine di un percorso di profonda, meditata e sofferta riflessione, che l’ha portata a lasciare la carica conferitole all’unanimità dal Magistrato, dopo la riconferma nelle elezioni dell’ottobre del 2025.

“Nel giugno 2021 – spiega – quando mi è stato chiesto di assumere l’incarico ho accettato per spirito di servizio di ripetere una esperienza che avevo già vissuto in anni precedenti. Supportata da una squadra coesa di cui mi onoro di aver fatto parte, il nostro impegno è stato quello di fare rete sul territorio instaurando rapporti di collaborazione e stima e, di lavorare per valorizzare all’interno della Misericordia tutte le diverse anime della nostra associazione, dando spazio e visibilità a ciascuno e stabilendo un rapporto con dipendenti, collaboratori e volontari basato sulla condivisione e sulla partecipazione attiva. La Misericordia durante il mio mandato è stata gestita con la testa , per avere conti in ordine e animata dal cuore per portare avanti progetti solidali. Ho interpretato il mio ruolo agendo come un coordinatore, mettendo a servizio della associazione le mie competenze, il mio entusiasmo e voglia di fare, il mio tempo anche sottratto alla famiglia e la mia capacità di ascolto, ma mai come un capo. I risultati raggiunti e confermati anche nel primo anno del presente mandato sono sotto gli occhi di tutti, la nostra associazione ha conseguito risultati storici, misurati dall’aumento costante della crescita senza dimenticare mai le nostre finalità a servizio di chi ha bisogno. Ho ritenuto però che fosse arrivato il momento di lasciare spazio a istanze diverse e lascio la carica con serenità, senza rammarico alcuno, nella convinzione che per dare il proprio contributo non sia necessario ricoprire un ruolo, ma mettersi a servizio della Misericordia. I miei confratelli e consorelle che siedono nel Magistrato, i volontari che mi hanno eletto, i dipendenti che ho visto crescere possono contare sul mio massimo impegno e sostegno fino al termine del presente mandato”.

Grazie alla conitnuità della sua guida, alla solidità dei risultati raggiunti, e ai progetti in corso, la Misericordia di Altopascio vanta oggi importanti traguardi, sia interni che esterni, sotto gli occhi di tutti, come la nuova Casa di Comunità di prossima apertura, e anche nuovi sviluppi per il presidio sanitario del territorio altopascese.

“Qualunque sia l’indirizzo che il nuovo governatore e la maggioranza che lo sostiene vorranno dare alla nostra associazione – conclude Pistgoresi – sono orgogliosa che possano farlo con serenità grazie ai risultati raggiunti e consolidati, oltre che dalla strada già delineata e pianificata per il conseguimento dei prossimi e possono contare sulla mia piena collaborazione per spirito di servizio e responsabilità verso la nostra associazione”.

Nel lasciare l’incarico, il governatore Pistoresi esprime il proprio ringraziamento a quanti, in questi anni, hanno collaborato con dedizione e spirito di servizio, augurando alla Misericordia di Altopascio di proseguire nel solco dei valori di solidarietà e trasparenza che hanno caratterizzato il suo percorso per una Misericordia aperta, solidale e a servizio di tutta la comunità, inclusi gli ultimi.