Dopo Capannori Davide Del Carlo torna assessore: la fiducia arriva dal Comune accanto

Il neo-segretario del Pd territoriale di Lucca ha ricevuto le deleghe a bilancio e lavori pubblici dal sindaco di Pescia

Sei mesi dopo l’uscita dalla giunta di Capannori, Davide Del Carlo torna a fare l’assessore. Questa volta a Pescia, dove il sindaco Riccardo Franchi gli ha affidato oggi (7 ottobre) le deleghe a bilancio, lavori pubblici, società partecipate e personale. Un nuovo incarico amministrativo, oltre il confine provinciale, per il neo-segretario territoriale del Pd lucchese.

Il primo aprile scorso era stato il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, a revocargli le deleghe, spiegando che era venuto meno il rapporto di fiducia (leggi). Una decisione che Del Carlo aveva definito “ingiusta e dolorosa”, rivendicando di non essere “un signor sì”. Sulle ragioni della scelta del sindaco era stato convocato anche un consiglio comunale straordinario richiesto dalle minoranze lo scorso 30 luglio: il dibattito non entrò però nel vivo perché venne meno il numero legale (leggi) nel corso dell’assemblea.

Durante il congresso del Pd che si è svolto il 30 maggio, intanto, Del Carlo era stato eletto segretario territoriale del partito di Lucca e Valle del Serchio, succedendo a Patrizio Andreuccetti.

Il suo percorso politico resta dunque legato a Lucca, mentre quello amministrativo riprende dalla vicina Pescia – territorio che solo fino al 1928 faceva parte, come tutta la Valdinievole, della provincia lucchese. Qui l’esperienza maturata nei sette anni a Capannori è stata accolta come una risorsa per affrontare alcuni dei settori più delicati dell’amministrazione.

Del Carlo, dipendente amministrativo contabile della Regione Toscana, subentra a Luca Tridente, dimessosi il 21 settembre. La carica di vicesindaco passa invece a Giacomo Ghilardi. Il nuovo assessore seguirà anche il progetto Rendiam, legato ai lavori e al rilancio del Mefit, il Mercato dei fiori della Toscana, in stretto coordinamento con il sindaco. Tra le priorità indicate figurano la riorganizzazione del personale e i conti pubblici.