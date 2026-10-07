“Il cibo sano è per tutti”: a Capannori il gran finale per il progetto ‘FoodClic’

Sala piena, sabato scorso (3 ottobre), alla Casa del Cibo I Diavoletti di Camigliano. Tanta gente è arrivata per l’evento conclusivo di FoodClic, il progetto europeo che ha lavorato per rendere il cibo sano e sostenibile accessibile a tutti.

FoodClic è stato avviato nel 2022 con il sostegno del programma Horizon Europe ed ha messo in rete otto territori, tra cui Barcellona, Berlino, Lisbona e Amsterdam, e la Piana del Cibo guidata dal comune di Capannori. Il metodo è stato quello della progettazione partecipata. In ogni territorio istituzioni, ricerca, scuole, imprese e associazioni hanno lavorato insieme nei ‘living lab’, laboratori in cui gli interventi sono stati ideati, realizzati e valutati con le persone coinvolte.

La mattinata si è aperta con un caffè accompagnato dai biscotti di InSuperAbili, il biscottificio sociale di Altopascio che valorizza le competenze di persone con disabilità. Dopo il saluto dell’assessora Silvia Sarti, le ricercatrici dell’Università di Pisa, e Sabrina Arcuri, Benedetta Bernardini, Arianna De Conno e Maria Vasile, hanno ripercorso il lavoro dei tre tavoli del progetto: educazione alimentare, filiere locali e accesso al cibo. Per ciascun tavolo hanno dato la parola a chi ha partecipato attivamente alla realizzazione degli interventi.

Per l’educazione alimentare, Daniela Iurilli di Qualità e Servizi ha ricordato Coltiviamo il gusto. Il progetto ha portato il cibo in trentasei classi di infanzia e primaria, coinvolgendo oltre seicento bambini, e nel 2025 ha vinto il premio nazionale Vivere a Spreco Zero. Ilaria Giannini, dell’associazione Acca Lucca, ha ricordato Emozioni nel piatto, il percorso rivolto a quattrocento ragazzi delle scuole medie. Il professor Tommaso Bambini e gli studenti dell’istituto agrario di Lucca hanno inoltre descritto il lavoro negli orti scolastici. Quattordici orti sono stati rinnovati con arredi e strumenti nuovi, e i ragazzi più grandi hanno accompagnato i più piccoli nella cura delle colture.

Con Marco Del Pistoia, di Slow Food, si è passati al tavolo sulle filiere. L’uomo ha raccontato come si è costruita la filiera del pane, mettendo in contatto un produttore di grani, un mulino e un forno locali. Antonia Lorito, di Cia Toscana, ha ricordato la nascita del nuovo mercato contadino di Lunata, realizzato dal comune di Capannori insieme a Cia, Coldiretti e Confagricoltura.

Sull’accesso al cibo, Giulia Mariani della Caritas ha spiegato che grazie a FoodClic è ripartito il recupero delle eccedenze alimentari, interrotto in gran parte durante il Covid. Il cibo non consumato viene ora recuperato dai centri cottura delle mense scolastiche e anche dalla Rsa di Marlia, e viene destinato alla mensa della Caritas di via del Fosso, a Lucca. Mariani ha poi ricordato il progetto La mi bottega, una rete di botteghe dove i clienti possono lasciare la spesa sospesa, che la Caritas passa a ritirare per distribuirla a chi ne ha bisogno.

Enrico Cecchetti ha inoltre presentato la Casa del Cibo I Diavoletti, che ha ospitato l’incontro. Le Case del Cibo sono nate su impulso del comune di Capannori quali luoghi di promozione della cultura del cibo sano, sostenibile e accessibile, aperti alla comunità.

Nella seconda parte la tavola rotonda, moderata da Emanuele Pasquini, dirigente del settore servizi al cittadino del comune di Capannori, ha allargato lo sguardo al resto d’Italia e d’Europa.

Luca Menesini, presidente del gruppo del Partito Socialista Europeo al Comitato europeo delle Regioni ed ex sindaco di Capannori, ha sostenuto che “la mensa scolastica è un bene comune“. Per questo, ha detto, “deve restare fuori dalle logiche del mercato e del profitto“. Ha chiesto inoltre che anche l’Europa si dia una politica del cibo.

Sono poi intervenuti Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato all’agricoltura di Arci Toscana, Fabio Bonanno, responsabile di agricoltura e food policy del comune di Roma, e Sabina Monzoni per il comune di Prato.

Alessio Ciacci, direttore generale di Qualità e Servizi, ha evidenziato che “nelle mense si privilegiano i fornitori locali e la filiera corta, con una quota molto alta di produttori della zona“. Dopo l’intervento di Tiziana Pia, della Regione Piemonte e della Rete italiana delle politiche locali del cibo, Massimo Rovai, presidente della Piana del Cibo, ha invitato a non arrendersi di fronte a un quadro generale ancora difficile. Secondo Rovai, le buone pratiche si possono costruire anche in un contesto critico: si parte da oasi, esperienze concrete e riconoscibili, e le si fa crescere fino a farne un modo di lavorare condiviso. È la strada seguita dalla Piana del Cibo, che dal 2020 gestisce in forma associata le politiche locali del cibo di più comuni.

A chiudere l’iniziativa è stata Silvia Sarti, che ha richiamato le parole del presidente Mattarella a Terra Madre, a Torino. Il presidente ha lanciato un appello a una grande alleanza tra chi coltiva, alleva, pesca, cucina e consuma, per costruire insieme una “comunità del cibo” impegnata anche per la pace tra i popoli. Sarti ha invitato i presenti a fare proprio l’appello del presidente, un impegno che riguarda tutti e che le comunità locali possono portare avanti ogni giorno.