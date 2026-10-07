“La memoria storica come spazio comune”: approvata all’unanimità la mozione sul Giorno del Ricordo

Il consiglio comunale nella seduta di ieri (6 ottobre) ha approvato all’unanimità una mozione presentata da tutti i gruppi consiliari sulle attività di sensibilizzazione e celebrazione del Giorno del Ricordo.

Il documento evidenzia che la Repubblica Italiana ha istituito il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliana-dalmata e che “sul territorio nazionale operano associazioni e comitati di comprovata esperienza e riconosciuto valore storico-culturale, quali l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) e il Comitato 10 febbraio, da anni impegnati nella tutela della memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”.

La mozione rileva anche che il comune di Capannori da anni dedica un consiglio comunale straordinario al Giorno del Ricordo, ospitando le testimonianze di esuli, figli di esuli e storici specializzati, ed organizza eventi di sensibilizzazione, tra cui, ad esempio, la mostra fotografica Da Pola a Lucca realizzata nel 2025 da Armando Sestani al Museo Athena promossa in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca.

Premesso questo, il documento rileva che “la memoria storica deve essere uno spazio comune e un tema trasversale che unisce e non deve essere in nessun modo oggetto di strumentalizzazione, e che una reale efficacia educativa richiede la costruzione di percorsi permanenti di approfondimento, analogamente a quanto avviene per altre giornate commemorative come la Giornata della Memoria”.