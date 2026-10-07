Un volto e una storia per ogni caduto: Capannori chiama i cittadini a completare il libro di Massoni

L’amministrazione e l’autore invitano la cittadinanza a integrare il volume sui caduti capannoresi con ricordi, date e biografie. C’è tempo fino al 31 ottobre

Un contributo importante per ricostruire le vicende del secondo conflitto mondiale a Capannori. È il libro di Giovanni Massoni intitolato I caduti di Capannori nella 2ª Guerra Mondiale realizzato con il contributo del comune e la collaborazione dell’associazione Amici del Melograno.

Secondo un progetto dedicato alla memoria collettiva, l’amministrazione comunale ha deciso di rivolgere un appello alla cittadinanza per integrare il volume, prima della sua prossima stampa, con nomi, date, e storie dei caduti capannoresi, anche civili, in base ai ricordi di coloro che hanno vissuto questo tragico periodo storico in modo da rendere più completa possibile l’informazione contenuta nel volume.

La pubblicazione e il progetto ad essa collegato sono stati presentati questa mattina (7 ottobre) nella sede comunale, alla presenza dell’assessora alla cultura, Claudia Berti, dell’autore Giovanni Massoni e della presidente dell’associazione Amici del Melograno, Pamela Guasparotti.

Da oggi il libro sarà pubblicato sulla home page del sito del comune e i cittadini che vorranno inviare informazioni relative ai caduti e ad episodi della seconda guerra mondiale a Capannori potranno farlo inviando una email all’indirizzo amicidemelograno@gmail.com entro il prossimo 31 ottobre. Le informazioni saranno vagliate e poi eventualmente inserite nel volume.

“Quando ero bambina, all’ingresso del salotto di mio nonno – che era di Guamo – c’era un quadro dei caduti – dichiara l’assessora alla cultura, Claudia Berti –. All’epoca, chiunque in paese avesse avuto un parente in guerra ne custodiva uno simile: un’immagine in bianco e nero con incisi tutti i nomi. Era un vero patrimonio, un tratto identitario fondamentale, perché in ciascuno di quei nomi si potevano riconoscere le persone e le famiglie del nostro territorio: era il nonno di uno, lo zio di un altro. Con questo libro vogliamo ritrovare proprio quella memoria condivisa”.

“Partendo dall’ottimo lavoro di ricerca sui caduti di Capannori della seconda guerra mondiale realizzato da Giovanni Massoni, che ringraziamo – prosegue –, chiediamo alla comunità di collaborare a rendere la pubblicazione ancora più completa indicando date, nomi e storie relative ai capannoresi che hanno perso la vita durante il conflitto. Non sono molti i testimoni di queste vicende storiche ancora in vita ed è importante raccogliere i loro contributi per realizzare un’opera il più possibile collettiva su questo tragico periodo storico, e per mantenere vivo il ricordo da trasmettere alle nuove generazioni, affinché diventino i custodi della memoria. Ringrazio l’associazione Amici del Melograno per la collaborazione alla realizzazione del volume”.

Per la stesura della pubblicazione Massoni ha effettuato una approfondita ricerca partendo dai dati a disposizione tra cui quelli dell”Albo d’oro’ dei caduti di Capannori curato dal podestà Ubaldo Pera – che nel maggio del 1943 chiese alle famiglie che avevano perso un familiare in guerra di inviare all’amministrazione comunale notizie e dati dei loro caduti – e dalla ricerca del 1952 quando l’allora sindaco Tullio Quintarelli su richiesta dell’Associazione partigiani lucchesi chiese agli uffici comunali di fare una ricerca accurata su tutte le vittime della guerra, militari e civili, che trasmise poi ai richiedenti.

“Il mio lavoro è partito naturalmente da questi dati, che però sono subito apparsi parziali ed a volte inesatti – spiega Massoni –. Per questo ho proceduto ad un riscontro di tutti i nominativi tramite gli uffici comunali dell’anagrafe e dello stato civile. In un secondo momento il lavoro è stato aggiornato e completato attraverso una serie di verifiche tra cui quelle effettuate presso i monumenti ai caduti, presenti in 21 frazioni del territorio. Inoltre ho consultato le liste di leva ed i ruoli matricolari di Capannori dal 1889 al 1925, schede anagrafiche, individuali e di famiglia nell’archivio storico comunale e documenti tratti dall’Istituto storico lucchese, nonché la Banca dati caduti e dispersi della seconda guerra mondiale del Ministero della Difesa. Un lavoro che mi ha portato alla stesura di un elenco aggiornato, ma tutt’altro che completo, sia per il numero che per le notizie biografiche, ma che può rappresentare un punto di partenza per ulteriori ricerche ed approfondimenti, anche grazie al contributo dei cittadini”.

“Ho deciso di intraprendere questa ricerca per colmare una sorta di dimenticanza storica – aggiunge –. Se per la prima guerra mondiale i monumenti nei nostri paesi ricordano costantemente chi ha perso la vita, per la seconda si è creata quasi una zona d’ombra, come se quelle vittime valessero meno. Ma ogni caduto merita il medesimo rispetto e la stessa memoria. Il mio obiettivo nel realizzare questo Albo d’Oro è stato proprio impedire che il tempo cancellasse le loro storie e il loro sacrificio“.

“Come Associazione Culturale Amici del Melograno abbiamo scelto di sostenere il libro di Giovanni Massoni, perché crediamo profondamente nel valore della memoria e nell’importanza di custodire la storia dei nostri luoghi – afferma Pamela Guasparotti, presidente dell’associazione –. Attraverso i nomi, le date di nascita e di morte e le fotografie, Giovanni ha raccolto e restituito un volto e un’identità a tante persone della nostra comunità, preservandone il ricordo dall’oblio. Sono documenti che possono sembrare semplici, ma che racchiudono un grande valore umano e storico: dietro ogni nome c’è una persona, una famiglia, una storia che appartiene anche alla nostra comunità. Sostenere questo libro significa per noi contribuire a mantenere viva questa memoria e consegnarla alle nuove generazioni, perché conoscano le proprie radici e non dimentichino ciò che è accaduto nei nostri luoghi“.