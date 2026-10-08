Altopascio, il consigliere d’opposizione Marchetti: “La maggioranza rappresenta una realtà inesistente”

Il consigliere sottolinea: “D’Ambrosio e compagnia hanno dimostrato ancora una volta tutti i loro limiti e la loro insofferenza per il confronto e il dibattito”

“I consiglieri comunali di maggioranza dimostrano ancora una volta la loro incapacità a dire la verità e a comprendere che ci sono meccanismi democratici da considerare. Non siamo stati certo noi a impedire l’approvazione del provvedimento di modifica dello Statuto del Comune di Altopascio, come hanno affermato, ma la responsabilità va ricercata nel comportamento della stessa maggioranza. Dopo la figuretta del fotovoltaico, ancora una volta un loro infelice comunicato mi obbliga a ripristinare la verità”. Lo afferma Maurizio Marchetti, consigliere comunale d’opposizione.

“A parte i loro problemi interni, Il fatto più grave – prosegue Marchetti – è però quello del metodo, poco trasparente, autoritario, più adatto a un regime totalitario che a una assemblea democratica come dovrebbe essere l’amministrazione di un paese come Altopascio. Infatti, presentare una serie di modifiche alla carta che stabilisce le regole, una sorta di Costituzione comunale, senza averla discussa in via preliminare e praticamente obbligando a votare il pacchetto completo con la solita arroganza e presunzione, si è rivelato l’ennesimo boomerang. Fra le modifiche c’era anche l’adesione alla proposta Unicef di Città amiche dei Bambini e degli Adolescenti che noi come opposizione abbiamo proposto di scorporare dalla votazione. Avremmo approvato questa variazione, in attesa di discutere le altre”.