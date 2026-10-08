Dal Trentino al Chianti, il canto popolare fa tappa a Camigliano

Le voci della tradizione popolare italiana e internazionale saranno protagoniste della seconda serata della 47esima Rassegna corale camiglianese, in programma sabato (10 ottobre) alle 21 nella chiesa parrocchiale di Camigliano. La manifestazione è organizzata dalla corale Giacomo Puccini di Camigliano con il sostegno del Comune di Capannori e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Ospiti dell’appuntamento saranno il Coro Fiaschi di Borgo Lares, in provincia di Trento, diretto da Patrick Artini, e il Coro Polifonico del Chianti di Strada in Chianti, nel territorio fiorentino, diretto da Elena Superti, con Niccolò Cantara al pianoforte. Ad aprire la serata sarà la corale di casa, la Giacomo Puccini, sotto la direzione di Luigi Della Maggiora.

Il programma sarà dedicato in gran parte al repertorio popolare, con brani della tradizione italiana e internazionale. Il coro trentino proporrà in particolare canti della montagna, ispirandosi al repertorio del celebre Coro della Sat.