Fornaciari al Miac: “Non solo energia: il futuro della carta passa dalla capacità di trattenere i giovani”

Il futuro del distretto cartario tra costi dell’energia, concorrenza internazionale e calo demografico. Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, interviene all’indomani dell’inaugurazione del Miac, richiamando l’attenzione su lavoro, formazione e opportunità per i giovani.

“Il futuro della carta riguarda da vicino il futuro di Porcari. Riguarda il lavoro, le famiglie, le opportunità che i nostri giovani potranno trovare qui. Ieri (7 ottobre) ho partecipato all’inaugurazione del Miac insieme all’assessora Eleonora Lamandini. Un appuntamento che conferma la forza del nostro distretto e che quest’anno ci mette davanti a questioni molto concrete. Le nostre imprese investono, innovano ed esportano, ma devono fare i conti con costi dell’energia che pesano sulla competitività e con una concorrenza internazionale che non sempre risponde alle stesse regole. Servono scelte nazionali ed europee capaci di accompagnare la transizione ambientale e sostenere chi produce e crea occupazione nei nostri territori“.

“Dal confronto emerge anche un’altra sfida, che considero decisiva: quella demografica. Meno giovani, meno persone in età lavorativa, competenze che rischiamo di perdere quando chi studia cerca altrove il proprio futuro. Un problema – ha osservato Fornaciari – che riguarda già oggi le imprese e la vita delle nostre comunità”.

“Per questo il rapporto tra scuola, università e aziende deve diventare sempre più stretto. E alla formazione devono corrispondere opportunità di lavoro di qualità, servizi e condizioni che permettano alle persone di scegliere di restare, di arrivare, di costruire una famiglia”.

“Come sindaco di Porcari sento questa responsabilità: fare il possibile per tenere insieme sviluppo industriale, tutela dell’ambiente e qualità della vita. Ascoltare le esigenze delle imprese e dei lavoratori, portarle ai tavoli dove si decide e fare la nostra parte. La forza del distretto nasce anche dalle persone. Chiamiamole persone, non ‘capitale umano’, per favore. Ed è anche su di loro che dobbiamo, come fatto finora, continuare a investire“.