L'adeguamento|
Messa in sicurezza del cimitero di San Ginese, stanziati finanziamenti dalla Regione
L’assessore Ceccarelli: “Siamo soddisfatti. Ci consentiranno di mettere definitivamente in sicurezza la parte vecchia della struttura”
Sarà messa definitamente in sicurezza la porzione del cimitero di San Ginese che si trova nella parte vecchia interessata da una frana nel 2025 verificatasi in seguito a forti piogge. L’amministrazione comunale di Capannori ha infatti ricevuto un finanziamento a fondo perduto di 980mila euro, assegnato dal Dipartimento di difesa del duolo e Protezione civile della Regione Toscana in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel febbraio 2025, che consentirà di realizzare un muro di contenimento e quindi di ripristinare la sicurezza in quest’area.
Il Comune ha già realizzato alcuni interventi in varie fasi per la risistemazione dell’area interessata dal movimento franoso, a partire dalla pulizia del versante coinvolto e dallo svolgimento di una serie di perizie geologiche e verifiche strutturali finalizzate a caratterizzare la natura e l’estensione del dissesto. Successivamente si è proceduto all’estumulazione dei feretri posizionati lungo il perimetro della frana e alla loro ricollocazione.
“Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questo finanziamento – afferma l’assessore ai servizi cimiteriali, Gaetano Ceccarelli – perché ci consentirà di mettere definitivamente in sicurezza la parte vecchia del cimitero di San Ginese interessata dal movimento franoso e di renderla di nuovo completamente fruibile. Adesso stiamo espletando con celerità tutte le procedure necessarie per giungere all’aggiudicazione dei lavori che è nostra intenzione avviare quanto prima possibile“.
Il muro di contenimento sarà realizzato in cemento armato su una fondazione costituita da pali profondi fino a 12 metri e rafforzati con un sistema di tiranti.