Paolo Vezzosi presenta il suo nuovo libro al salotto artistico letterario Le Sughere

Il 9 ottobre, alle 19,30, in Villa Le Sughere (via Conti, 14, a Marginone), riprendono le iniziative mensili del salotto artistico letterario Le Sughere con la presentazione del libro Tre sguardi nel futuro di Paolo Vezzosi (EEE – Edizioni Tripla E).

Presenta e dialoga con l’autore il professore universitario e critico d’arte Franco Donatini, interverranno il poeta Marcello Lazzeri e la ricercatrice Ilaria Centoni, mentre le letture saranno a cura di Susanna Villani.

La trama

Tre vite, tre sfide, un’unica domanda: come restare umani in un mondo iper-tecnologico. Dalla rinascita ecologica alla medicina del futuro, fino alla sfida di una giovane atleta che trasforma la diversità in forza, Tre sguardi nel futuro compone un viaggio morale attraverso passato, presente e domani. Antonio, ingegnere visionario, tenta a Tellaro un progetto che unisce mare e energia pulita: dissalazione e batterie al sodio per un futuro davvero sostenibile. Demetrio, medico d’altri tempi, misura ogni algoritmo con la bussola della cura: la tecnologia serve, ma non sostituisce la mano sul polso. Letizia, nata con un piccolo handicap, trasforma l’imperfezione in forza e vola oltre i limiti nel salto con l’asta.