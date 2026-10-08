Porcari guarda all’Oriente con la Mostra delle vetrine: per la prima volta votano anche i bambini

Per la prima volta saranno anche i bambini e le bambine a scegliere la loro vetrina preferita, con un’urna dedicata e un riconoscimento speciale all’allestimento più votato dai giovani. È questa la novità della 29esima Mostra delle vetrine di Porcari, che domenica (11 ottobre) torna ad animare il paese con una giornata dedicata al commercio, all’arte e alle famiglie. Il tema scelto per questa edizione è l’Oriente, al quale i negozianti si ispireranno per trasformare le proprie vetrine.

“La Mostra delle vetrine racconta quanto i negozi siano parte della vita di Porcari: dietro ogni allestimento ci sono persone che investono tempo, creatività e passione nella propria attività e contribuiscono a rendere il paese accogliente – afferma Roberta Menchetti, vicesindaca e assessora con delega alla valorizzazione del centro commerciale naturale –. Coinvolgere per la prima volta i ragazzi significa dare spazio al loro sguardo e farli sentire partecipi di questa festa. Ringrazio Porcari Attiva e tutti i commercianti che, lavorando insieme, portano avanti un appuntamento capace di rinnovarsi e di richiamare persone nelle nostre strade”.

A sottolineare il significato della novità è Dina Quiriconi, presidente di Porcari Attiva: “Teniamo molto alla riuscita della giornata: abbiamo scritto anche alle scuole del territorio per promuovere la partecipazione perché quest’anno, per la prima volta, voteranno anche i bambini e i ragazzi, dall’asilo alle superiori, e ci sarà un premio alla vetrina votata da loro. E proprio un giovanissimo talento della scuola media Enrico Pea, Luca, presenterà la giornata dal palco di piazza Orsi, a dimostrazione della vicinanza cercata col mondo dei bambini e degli adolescenti”.

La formula è sempre la stessa: si potrà passeggiare per il paese, osservare gli allestimenti e indicare quello preferito votando nella sala consiliare del Comune. La partecipazione al voto potrà portare anche a Lucca Comics & Games: tra i votanti saranno estratte tre persone che si aggiudicheranno i premi messi a disposizione da Lucca Crea, organizzatrice della sessantesima edizione della manifestazione. In palio ci sono un abbonamento per cinque giorni, un abbonamento per tre giorni e un ingresso giornaliero.

Intorno alla sfida tra le vetrine si svilupperà un programma diffuso nelle strade e nelle piazze del centro. Via Catalani ospiterà il mercato, mentre nel vicolo Toschi sarà allestita una mostra di pittura e in via Roma una mostra fotografica. In piazza Felice Orsi troveranno spazio street food, giochi e animazione, mercatino artigianale, banchi a tema e discipline olistiche. Per tutta la giornata le vie del paese saranno attraversate dall’animazione itinerante. L’Happy Bar sarà aperto dalle 10 alle 19, con i frati caldi preparati al momento.

Dalle 10 un programma di incontri sarà dedicato al movimento e al benessere: si comincerà con il tai chi insieme a Luca Bonugli, seguito alle 11 dallo yoga con Larayoga e alle 12 dallo yin yoga con Ornella Dardi. Alle 13 sarà la volta di Ben-essere in scena con Alex Santi. Saranno presenti anche uno stand dedicato al karate e uno del Csen.