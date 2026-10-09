Altopascio, bonifica di Tavolaia: il Comune interviene anche sui terreni privati

Prosegue e si avvia verso il completamento il percorso di bonifica e riqualificazione ambientale della località Tavolaia, a Marginone. Dopo la demolizione degli abusi edilizi, la rimozione dei rifiuti e il recupero dell’area acquisita al patrimonio comunale, oggi destinata alla forestazione, il Comune di Altopascio sta intervenendo anche sui terreni di proprietà privata, dove negli anni sono stati abbandonati ingenti quantitativi di rifiuti di diversa natura.

L’intervento attualmente in corso riguarda la rimozione e lo smaltimento di numerosi materiali abbandonati nelle proprietà private adiacenti all’area già recuperata: tra questi sette veicoli e autocarri, rifiuti elettrici ed elettronici, materiali provenienti dal settore edile e scarti delle lavorazioni tessili.

I proprietari e i soggetti individuati come responsabili degli abbandoni, nonostante le ordinanze emesse dal sindaco per il ripristino dei luoghi, non hanno provveduto agli interventi richiesti. Per questo il Comune sta procedendo con l’esecuzione degli interventi in danno ai soggetti obbligati, anticipando le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti e attivando le procedure per il recupero delle somme dovute.

“Quella di Tavolaia – dichiara il vicesindaco con delega all’ambiente, Daniel Toci – è una vicenda che racconta quanto possano essere profonde le conseguenze dell’illegalità sul territorio e quanto lavoro sia necessario per restituire a una comunità ciò che le è stato sottratto. Siamo intervenuti su una situazione che si trascinava da moltissimi anni, abbiamo acquisito al patrimonio comunale l’area interessata dagli abusi edilizi, demolito le costruzioni abusive, rimosso i rifiuti e avviato un progetto di forestazione. Adesso completiamo questo percorso intervenendo anche sulle proprietà private, perché non possiamo accettare che l’inerzia di chi aveva il dovere di ripristinare i luoghi continui a produrre conseguenze per l’ambiente e per i cittadini. Il principio è semplice: chi abbandona rifiuti e viola le regole deve assumersi le proprie responsabilità”.

Il recupero di Tavolaia ha già prodotto un cambiamento concreto. Nell’area acquisita dal Comune, infatti, nel gennaio 2026 sono state messe a dimora 700 piante tra alberi e arbusti, nell’ambito del progetto nazionale Foresta Italia promosso da Rete Clima. Un intervento che ha trasformato un terreno segnato dagli abusi e dall’abbandono in uno spazio destinato alla biodiversità e alla rigenerazione ambientale.