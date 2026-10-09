Deepfake, intelligenza artificiale e rischi della rete: la polizia postale si confronta con gli studenti di Porcari

Un incontro per sensibilizzare i più giovani sui rischi della rete e sull’uso consapevole dei dispositivi digitali. Ieri (8 ottobre) alla scuola media Enrico Pea di Porcari si è tenuto un incontro con l’associazione Riaccendi il Sorriso e la polizia postale di Lucca. Tra i temi trattati le immagini manipolate con l’intelligenza artificiale, la condivisione senza consenso di immagini private e le insidie di chi sfrutta la solitudine per condizionare i più giovani online. L’appuntamento si inserisce nell’ambito dell’Action Week della polizia postale. A dialogare con gli studenti un’ispettrice e un vice ispettore della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Lucca.

Presente all’incontro anche l’assessora alla scuola del Comune di Porcari, Madalina Golea: “Abbiamo riflettuto sul ruolo dei deepfake, dell’intelligenza artificiale e della manipolazione delle immagini – ha detto – ma anche sulla condivisione non consensuale delle immagini altrui e sui rischi che si corrono condividendo, anche una sola volta, un proprio contenuto che non vorremmo venisse divulgato”.

Accanto al tema delle immagini e della loro diffusione, il confronto ha affrontato quello delle emozioni e delle relazioni online, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità che possono rendere i più giovani vulnerabili alla manipolazione: “Abbiamo parlato di quanto la tristezza possa portare all’isolamento e di come questa condizione possa essere sfruttata da chi incontriamo online – prosegue l’assessora -. Persone che non vogliono aiutarci, ma isolarci ancora di più e attirarci in bolle che alimentano tristezza e rabbia, fino a portare gradualmente a una radicalizzazione del pensiero”.

L’incontro si inserisce in una collaborazione con Riaccendi il Sorriso che a Porcari prosegue da diversi anni. Già due anni fa l’associazione aveva promosso il progetto Mai soli, dedicato al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, coinvolgendo gli studenti della Pea e dell’Itet Benedetti. In quel percorso era nato anche il concorso Digit-Ambiente, che invitava i ragazzi a utilizzare foto e video per raccontare il territorio e sperimentare un impiego costruttivo dei social. Il lavoro è continuato poi con Le parole che pesano, il percorso contro il body shaming e le offese digitali rivolto agli studenti della Pea e concluso lo scorso maggio.