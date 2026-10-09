Giornate Fai d’Autunno: a Capannori apre le porte la Fattoria Colle Verde di Matraia

Le Giornate Fai Nazionali d’Autunno interesseranno anche il territorio capannorese, con la possibilità di visitare la Fattoria Colle Verde di Matraia. Sabato (10 ottobre) e domenica (11 ottobre), in occasione di questa manifestazione culturale, sarà possibile partecipare a visite guidate alla Fattoria, una realtà agricola intimamente collegata alla storia del territorio e all’antica Villa dei Guinigi di cui l’attuale azienda ha costituito per lungo tempo una pertinenza agricola. Questa iniziativa promossa dalla Delegazione Fai di Lucca vede il patrocinio del Comune d Capannori.

“Siamo davvero molto soddisfatti che un luogo di Capannori, la Fattoria Colle Verde di Matraia, sia stato inserito nelle visite previste dalle Giornate Fai d’Autunno – afferma l’assessora al turismo, Ilaria Carmassi -. Si tratta di un riconoscimento alla bellezza e alla tradizione del nostro territorio, in particolare a quella agricola. Ben volentieri abbiamo dato il nostro patrocinio a questo evento che valorizza una realtà, immersa in un paesaggio straordinario, che guarda al futuro attraverso tecniche di coltivazione attente alla fertilità del suolo, alla biodiversità e all’equilibrio naturale dell’ecosistema. Ringraziamo la Delegazione Fai di Lucca per aver inserito nel calendario delle Giornate Nazionali d’Autunno anche una realtà del nostro territorio”.

Le visite guidate sono in programma sabato (10 ottobre) dalle 10 alle 17 (ultimo turno 16,30) e domenica (11 ottobre) dalle 10 alle 16 (ultimo turno 15,30). Turni di visita ogni 30 minuti, gruppi massimo di 25 persone.