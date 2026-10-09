L’acquedotto in via Toschino è come nuovo: sostituiti circa 800 metri di condotte idriche

Acque ha completato i lavori per il potenziamento e il risanamento dell’acquedotto in via Toschino a Porcari, realizzati in sinergia con l’amministrazione comunale. L’intervento, per un valore complessivo di 620mila euro, ha consentito di sostituire circa 800 metri di condotte idriche ormai deteriorate con nuove tubazioni in ghisa sferoidale, più resistenti e di diametro maggiore rispetto a quelle precedentemente in esercizio.

I lavori idraulici sono terminati ad agosto: hanno interessato tutta via Toschino, dall’incrocio con via della Stazione a quello con via Diaccio. Nell’ambito dell’intervento sono stati risanati anche gli allacci alle utenze. Nel mese scorso si sono concluse le opere accessorie previste dal progetto. Infine, trascorso il tempo necessario per l’assestamento delle condotte e con le condizioni meteo favorevoli, sarà eseguito il ripristino definitivo del manto stradale. Il nuovo acquedotto permette di migliorare l’affidabilità e la continuità del servizio idrico, contribuendo al tempo stesso a ridurre le perdite e a rendere più efficiente la gestione della risorsa. Il diametro maggiore delle nuove tubazioni consentirà inoltre un consistente potenziamento della capacità della rete a servizio della zona.

“Con la conclusione di questo intervento – spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi – consegniamo al territorio una rete più efficiente e adeguata alle esigenze future. Le nuove tubazioni permetteranno di migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio, intervenendo su un tratto di acquedotto che presentava evidenti necessità di rinnovo. È un lavoro importante anche sul fronte della tutela della risorsa: una rete più efficiente significa meno perdite e una gestione sempre più sostenibile dell’acqua”.