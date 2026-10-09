Sport e condivisione: il B-day di Capannori festeggia la sua decima edizione

Il B-Day di Capannori festeggia dieci anni all’insegna del messaggio Tutto è possibile con l’aiuto degli altri e tanto impegno. L’appuntamento è sabato (10 ottobre) al campo da baseball di Carraia (impianti sportivi Checchi) per festeggiare la sua decima edizione (2016-2026) con lo slogan Dieci anni insieme. Una giornata che promette di abbattere ogni barriera, dal mattino fino a chiusura con aperitivo, tango e pizza.

Un evento che vede scendere in campo le squadre del Drk Capannori Baseball insieme ai ragazzi della Special Olympics team a cui tutti possono partecipare. L’iniziativa organizzata dalla società Drk Sport Asd ha ottenuto il sostegno del territorio con il patrocinio della Città di Lucca, dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Villa Basilica e Montecarlo, della Federazione Italiana Baseball Softball, del Team Lucca Special Olympics Italia, dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (sezione Gino Dovichi, Lucca) e dei Lions Antiche Valli Lucchesi.

La giornata si apre alle 9,30 con l’arrivo e la registrazione degli atleti. Dalle 10 alle 12 si entra nel vivo con le attività in campo, poi alle 12,30 è il momento del pranzo per atleti e tecnici. Fino alle 14,30 il pranzo si accompagna ad animazione e truccabimbi con Morellina, pensati soprattutto per intrattenere i più piccoli. Per tutta la durata dell’evento, dalla mattina alla sera, ci sarà anche la pazza animazione di Daniele Bonino, pronto a far divertire gli ospiti di ogni età.