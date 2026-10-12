A Porcari la poesia torna in sala consiliare: al via la seconda edizione del concorso ‘La Piuma’

La poesia come occasione per incontrarsi, condividere la propria scrittura e aprire il confronto con altre forme di espressione e conoscenza. A Porcari l’autunno dell’associazione culturale I Poeti Lucensi intreccia la seconda edizione del concorso La Piuma con i nuovi appuntamenti dei Simposi, ospitati nella sala consiliare del Comune.

C’è tempo fino al 15 novembre per partecipare al concorso, patrocinato dal Comune di Porcari. La partecipazione è gratuita: ogni autore o autrice può presentare al massimo due componimenti, ciascuno di non oltre 40 versi, da inviare all’indirizzo culturalepoetilucensi@gmail.com. La premiazione si terrà il 15 dicembre alle 21, nella sala consiliare in piazza Felice Orsi, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel frattempo proseguono gli incontri dell’associazione, che affiancano alla poesia occasioni di approfondimento su temi diversi.

“Oltre alla scadenza dell’invio delle poesie per il concorso di poesia, in questi mesi autunnali – sottolinea Nicola Giannini, segretario dell’associazione culturale – proseguiremo anche con i nostri consueti Simposi. Dopo quello sul viaggio come avventura dei sensi svoltosi nei giorni scorsi e curato in apertura da Gianni Quilici, con una vera e propria lezione di stampo universitario, avremo martedì 20 ottobre alle 21 un Simposio sulle arti con digressione in apertura di Wanda Pattacini, insegnante e poetessa emergente e il 17 novembre un Simposio sull’astrologia a cura di Paola Olivieri, nota poetessa locale”.

Gli appuntamenti, tutti aperti al pubblico e a ingresso libero, si svolgeranno nella sala consiliare. Ad accompagnare i Simposi saranno gli intermezzi al violino di Barbara Andreini; agli incontri parteciperà anche l’assessora alla cultura Eleonora Lamandini.

“La continuità di questi incontri è un valore per Porcari – commenta Lamandini – perché offre a chi scrive la possibilità di trovare ascolto e a chi partecipa quella di avvicinarsi alla poesia attraverso le voci delle persone. Aprire la sala consiliare a queste esperienze significa riconoscerle come parte della vita della comunità. Il concorso è un invito a mettersi in gioco, anche per chi finora ha tenuto i propri versi in un cassetto”.