Capannori, la mensa scolastica diventa elettrica: in strada sei furgoni green

La scuola riparte e Capannori sceglie la strada della sostenibilità. Con la ripresa delle attività didattiche, Qualità e Servizi Spa ha avviato l’internalizzazione del servizio di trasporto pasti, introducendo una flotta interamente elettrica per le consegne nelle scuole del territorio comunale. Un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, che unisce innovazione e attenzione all’ambiente. Grazie alla conversione della flotta, sarà possibile azzerare le emissioni allo scarico dei veicoli impiegati quotidianamente nel servizio, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria nelle aree vicine agli edifici scolastici e a ridurre l’inquinamento acustico durante le operazioni di consegna.

Ogni giorno, dal centro cottura situato nel cuore di Capannori, partono cinque nuovi veicoli commerciali elettrici, oltre ad uno elettrico già in uso, progettati per garantire efficienza, affidabilità e puntualità nella distribuzione dei pasti su tutto il territorio comunale. La flotta ecologica è così composta da sei furgoni elettrici di varie dimensioni, che permettono di rispondere alle diverse esigenze logistiche del servizio, assicurando una distribuzione capillare e puntuale verso tutti i plessi scolastici.

I nuovi veicoli percorrono complessivamente oltre 300 chilometri al giorno per garantire la consegna dei pasti alle scuole e alle strutture del territorio. Sulla base delle percorrenze annuali previste, la completa elettrificazione della flotta consente di evitare, nella fase di trasporto dei pasti, l’emissione in atmosfera di circa 10 tonnellate di anidride carbonica all’anno. A questo beneficio si aggiunge l’eliminazione delle emissioni allo scarico di ossidi di azoto, particolato atmosferico (PM10 e PM2,5) e degli altri inquinanti tipici dei motori diesel, proprio nelle aree più sensibili, dove i mezzi sostano quotidianamente per le operazioni di carico e scarico dei pasti.

La nuova flotta elettrica rappresenta un investimento concreto nella qualità del servizio e nella tutela dell’ambiente urbano, contribuendo a rendere più salubri gli spazi frequentati ogni giorno da migliaia di bambini, insegnanti e operatori scolastici. Una parte dell’energia è autoprodotta da pannelli fotovoltaici presenti al centro cottura e andranno ad alimentare i consumi energetici dei furgoni.

“Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità e si inserisce perfettamente nelle politiche di sostenibilità che il Comune promuove da anni – afferma l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti -. Consegnare i pasti alle scuole con mezzi a zero emissioni significa prima di tutto proteggere l’ambiente frequentato dai nostri bambini e dalle nostre bambine, riducendo l’inquinamento acustico e atmosferico proprio nei momenti di ingresso e uscita da scuola. La ristorazione scolastica che costruiamo direttamente con Qualità e Servizi si conferma cosi un servizio di eccellenza, capace di unire l’alta qualità del cibo, la filiera corta, a una logistica pulita e rispettosa del territorio”.