Il 18 settembre diventa la Giornata nazionale del riciclo della carta

Per sensibilizzare cittadini e nuove generazioni sull’importanza del corretto conferimento di carta e cartone

Il Senato ha approvato la legge che istituisce la Giornata nazionale del riciclo della carta, che sarà celebrata ogni anno il 18 settembre per promuovere la cultura del riciclo, la riduzione degli sprechi e i principi dell’economia circolare, valorizzando una filiera produttiva che rappresenta un’eccellenza italiana e un elemento identitario del territorio lucchese.

Una decisione che trova soddisfazione nel Comune di Lucca poiché la giornata offrirà un’ulteriore occasione per sensibilizzare cittadini e nuove generazioni sull’importanza del corretto conferimento di carta e cartone, anche attraverso iniziative in collaborazione con realtà di riferimento come Comieco, da tempo impegnato nella promozione della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi cellulosici.

“Un impegno – dichiara l’assessore all’ambiente Cristina Consani – che Lucca ha già dimostrato concretamente, anche attraverso il riconoscimento di Capitale del riciclo di carta e cartone nel 2025 e le iniziative della Paper Week, realizzate in collaborazione con Comieco. Un percorso che conferma il ruolo di primo piano della città nella promozione della cultura del riciclo e dell’economia circolare, coniugando una storica vocazione produttiva con le nuove sfide della sostenibilità ambientale”.