L'evento|
Al Lago di Sibolla la conclusione del progetto dedicato all’antica arte dell’intreccio delle erbe
Un’occasione per scoprire da vicino le storie di chi custodisce questo ecosistema unico e toccare con mano le tecniche tradizionali di intreccio delle erbe
Un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali, della biodiversità e della tutela del territorio: domenica (18 ottobre), dalle 15 alle 18, si terrà al centro visite della riserva naturale del Lago di Sibolla l’evento conclusivo del percorso dedicato all’antica arte dell’intreccio delle erbe.
L’evento è promosso dalle associazioni partner del progetto – Amici del Padule di Fucecchio, Lipu Pistoia, Riserve Naturali Fucecchio e Sibolla, Intrecci Onlus – in collaborazione con l’amministrazione di Altopascio e Tuscany environment foundation (Tef), impegnata nel sostegno a iniziative ambientali dal basso per la protezione e il ripristino della natura in Toscana.
L’incontro sarà un’occasione speciale per raccontare il lavoro svolto durante l’anno, scoprire da vicino le storie di chi custodisce questo ecosistema unico e toccare con mano le tecniche tradizionali di intreccio delle erbe palustri.
Il programma
Dalle 15 i saluti istituzionali, poi gli interventi: le associazioni racconteranno i risultati e i percorsi realizzati nell’anno. Dimostrazioni dal vivo ed esposizione: per tutta la durata dell’evento saranno allestite un’esposizione di oggetti artigianali e sessioni pratiche di intreccio delle erbe.
Visite guidate: brevi tour guidati accompagneranno i partecipanti alla scoperta dell’osservatorio sul Lago. Rinfresco finale: un momento conviviale a cura del Biscottificio sociale Biscotti Insuperabili.