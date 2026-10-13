Al Lago di Sibolla la conclusione del progetto dedicato all’antica arte dell’intreccio delle erbe

L’evento è promosso dalle associazioni partner del progetto – Amici del Padule di Fucecchio, Lipu Pistoia, Riserve Naturali Fucecchio e Sibolla, Intrecci Onlus – in collaborazione con l’amministrazione di Altopascio e Tuscany environment foundation (Tef), impegnata nel sostegno a iniziative ambientali dal basso per la protezione e il ripristino della natura in Toscana.