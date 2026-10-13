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Al Lago di Sibolla la conclusione del progetto dedicato all’antica arte dell’intreccio delle erbe

13 ottobre 2026 | 15:23
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di Redazione

Redazione

Al Lago di Sibolla la conclusione del progetto dedicato all’antica arte dell’intreccio delle erbe

Un’occasione per scoprire da vicino le storie di chi custodisce questo ecosistema unico e toccare con mano le tecniche tradizionali di intreccio delle erbe

Un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali, della biodiversità e della tutela del territorio: domenica (18 ottobre), dalle 15 alle 18, si terrà al centro visite della riserva naturale del Lago di Sibolla l’evento conclusivo del percorso dedicato all’antica arte dell’intreccio delle erbe.

L’evento è promosso dalle associazioni partner del progetto – Amici del Padule di Fucecchio, Lipu Pistoia, Riserve Naturali Fucecchio e Sibolla, Intrecci Onlus – in collaborazione con l’amministrazione di Altopascio e Tuscany environment foundation (Tef), impegnata nel sostegno a iniziative ambientali dal basso per la protezione e il ripristino della natura in Toscana.

L’incontro sarà un’occasione speciale per raccontare il lavoro svolto durante l’anno, scoprire da vicino le storie di chi custodisce questo ecosistema unico e toccare con mano le tecniche tradizionali di intreccio delle erbe palustri.

Il programma

Dalle 15 i saluti istituzionali, poi gli interventi: le associazioni racconteranno i risultati e i percorsi realizzati nell’anno. Dimostrazioni dal vivo ed esposizione: per tutta la durata dell’evento saranno allestite un’esposizione di oggetti artigianali e sessioni pratiche di intreccio delle erbe.

Visite guidate: brevi tour guidati accompagneranno i partecipanti alla scoperta dell’osservatorio sul Lago. Rinfresco finale: un momento conviviale a cura del Biscottificio sociale Biscotti Insuperabili.