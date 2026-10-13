Biagetti (Pd): “Grazie all’amministrazione comunale Altopascio ha un nuovo museo civico”

“Oggi, grazie all’impegno e al lavoro della sindaca e dell’assessore Alessio Minicozzi, l’apertura del museo segna il culmine di un’attività difficile e complessa che parte da lontano e ha visto prima il restauro di Porta San Jacopo , poi la riqualificazione del parco urbano delle mura castellane, e poi l’avvio del restauro di Porta San Rocco, attualmente in corso; ma non solo: la rifunzionalizzazione di sala peregrinatio come sala espositiva, l’apertura dell’ostello di Badia, dopo difficilissimi lavori di ristrutturazione, e l’affidamento in gestione di entrambe le foresterie”.

“Un grande lavoro che ha visto impegnata l’amministrazione in questi anni – aggiunge la segretaria del circolo altopascese del Pd – e che consegna alla cittadinanza una consapevolezza più profonda dell’importanza e della bellezza che abbiamo ereditato dal lontano passato. Il nuovo polo museale sarà un gioiello che deve diventare patrimonio e orgoglio di ogni altopascese. Abbiamo adesso le condizioni ottimali per dare anche un nuovo impulso agli investimenti sul patrimonio storico e culturale e, nei prossimi anni, potremo lavorare anche su nuovi e stimolanti fronti come il restauro dell’antico complesso abbaziale di Badia Pozzeveri, posto all’ingresso del nostro territorio sulla Via Francigena, oppure all’acquisizione al patrimonio pubblico e al restauro della chiesetta seicentesca di San Rocco, affacciata su Piazza Tripoli, nel centro di Altopascio. Sempre all’interno del complesso del castello medievale ci sono poi ulteriori spazi da poter riscoprire e riaprire al pubblico come il passaggio pedonale che dal parco delle mura castellane conduce al chiostro degli ospitalieri. Sfide ambiziose e importanti che possono garantire la tutela del patrimonio culturale contro il degrado e l’abbandono ma che possono contribuire a rafforzare la consapevolezza collettiva del valore di ciò che abbiamo ereditato dal passato”.