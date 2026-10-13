Il commento|
Biagetti (Pd): “Grazie all’amministrazione comunale Altopascio ha un nuovo museo civico”
La segretaria del circolo del Pd: “La classe dirigente locale del centrosinistra ha dimostrato di poter aiutare Altopascio a tagliare questi traguardi”
“Altopascio ha un nuovo museo civico che nasce nel centro storico dell’antico borgo medievale grazie ad un più ampio piano di rilancio del patrimonio storico artistico del territorio voluto dall’amministrazione comunale; il Comune, che abbiamo ereditato nel 2016, infatti, aveva sulle spalle importanti emergenze cui far fronte come per esempio il problema di entrambe le porte della cinta di mura a rischio crollo. Non c’erano poi progetti di valorizzazione del patrimonio storico culturale da poter finanziare o sostenere”. Lo dichiara Federica Biagetti, segretaria del circolo del Partito Democratico di Altopascio.
“Oggi, grazie all’impegno e al lavoro della sindaca e dell’assessore Alessio Minicozzi, l’apertura del museo segna il culmine di un’attività difficile e complessa che parte da lontano e ha visto prima il restauro di Porta San Jacopo, poi la riqualificazione del parco urbano delle mura castellane, e poi l’avvio del restauro di Porta San Rocco, attualmente in corso; ma non solo: la rifunzionalizzazione di sala peregrinatio come sala espositiva, l’apertura dell’ostello di Badia, dopo difficilissimi lavori di ristrutturazione, e l’affidamento in gestione di entrambe le foresterie”.
“Un grande lavoro che ha visto impegnata l’amministrazione in questi anni – aggiunge la segretaria del circolo altopascese del Pd – e che consegna alla cittadinanza una consapevolezza più profonda dell’importanza e della bellezza che abbiamo ereditato dal lontano passato. Il nuovo polo museale sarà un gioiello che deve diventare patrimonio e orgoglio di ogni altopascese. Abbiamo adesso le condizioni ottimali per dare anche un nuovo impulso agli investimenti sul patrimonio storico e culturale e, nei prossimi anni, potremo lavorare anche su nuovi e stimolanti fronti come il restauro dell’antico complesso abbaziale di Badia Pozzeveri, posto all’ingresso del nostro territorio sulla Via Francigena, oppure all’acquisizione al patrimonio pubblico e al restauro della chiesetta seicentesca di San Rocco, affacciata su Piazza Tripoli, nel centro di Altopascio. Sempre all’interno del complesso del castello medievale ci sono poi ulteriori spazi da poter riscoprire e riaprire al pubblico come il passaggio pedonale che dal parco delle mura castellane conduce al chiostro degli ospitalieri. Sfide ambiziose e importanti che possono garantire la tutela del patrimonio culturale contro il degrado e l’abbandono ma che possono contribuire a rafforzare la consapevolezza collettiva del valore di ciò che abbiamo ereditato dal passato”.
“La classe dirigente locale del centrosinistra – conclude Biagetti – ha dimostrato di poter aiutare Altopascio a tagliare questi traguardi e i fatti ne sono testimonianza”.