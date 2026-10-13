Capannori punta sui giovani: al via la Valutazione di Impatto Generazionale per ambiente, cultura e politiche giovanili

Sono tre i settori, ambiente, cultura e politiche giovanili, per i quali l’amministrazione Del Chiaro applicherà la Valutazione di Impatto Generazionale (Vig) che è stata al centro nei giorni scorsi di un importante laboratorio di pratica Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dedicato proprio alle Linee Guida Anci per la Vig dei documenti di programmazione locale realizzato con il supporto scientifico di Fondazione RiES e la collaborazione del Comune.

“La Valutazione di impatto generazionale è uno strumento che ci aiuta a rendere le politiche del Comune sempre più attente alle esigenze dei giovani e delle generazioni future. Per imparare ad applicarlo in modo efficace, la formazione è fondamentale: per questo abbiamo partecipato al laboratorio promosso da Anci, un’importante occasione di confronto che ha coinvolto assessori, consiglieri e tecnici comunali, permettendoci di acquisire competenze e conoscere esperienze concrete già avviate in Italia – afferma l’assessora alle politiche giovanili Claudia Berti –. Crediamo che la collaborazione tra Comuni e lo scambio di buone pratiche siano essenziali per migliorare il lavoro delle amministrazioni“.