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Capannori punta sui giovani: al via la Valutazione di Impatto Generazionale per ambiente, cultura e politiche giovanili
L’amministrazione Del Chiaro applica il nuovo strumento dopo il laboratorio promosso da Anci. L’assessora Berti: “Scelte misurabili per non gravare sulle generazioni future”
Sono tre i settori, ambiente, cultura e politiche giovanili, per i quali l’amministrazione Del Chiaro applicherà la Valutazione di Impatto Generazionale (Vig) che è stata al centro nei giorni scorsi di un importante laboratorio di pratica Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dedicato proprio alle Linee Guida Anci per la Vig dei documenti di programmazione locale realizzato con il supporto scientifico di Fondazione RiES e la collaborazione del Comune.
“La Valutazione di impatto generazionale è uno strumento che ci aiuta a rendere le politiche del Comune sempre più attente alle esigenze dei giovani e delle generazioni future. Per imparare ad applicarlo in modo efficace, la formazione è fondamentale: per questo abbiamo partecipato al laboratorio promosso da Anci, un’importante occasione di confronto che ha coinvolto assessori, consiglieri e tecnici comunali, permettendoci di acquisire competenze e conoscere esperienze concrete già avviate in Italia – afferma l’assessora alle politiche giovanili Claudia Berti –. Crediamo che la collaborazione tra Comuni e lo scambio di buone pratiche siano essenziali per migliorare il lavoro delle amministrazioni“.
“Per questo Capannori ha scelto di mettersi a disposizione degli altri Comuni toscani, accogliendo il laboratorio Anci e contribuendo a diffondere conoscenze e strumenti utili a tutti. La Vig ci permette di dotarci di criteri chiari, misurabili e oggettivi per valutare le nostre scelte e capire in che modo possono incidere sulla vita delle persone, oggi e domani. L’obiettivo è costruire una città in cui i giovani possano trovare condizioni favorevoli per progettare il proprio futuro, conquistare autonomia e realizzare le proprie aspirazioni. Significa migliorare la vivibilità del territorio per gli studenti, creare opportunità per chi desidera intraprendere un percorso di vita indipendente e sostenere le condizioni che consentono ai giovani di costruire una famiglia. Le decisioni che prendiamo – conclude Berti- oggi non devono scaricare costi, difficoltà o danni ambientali e sociali sulle generazioni future. Come Amministrazione, vogliamo integrare progressivamente questo approccio nei nostri processi di programmazione e valutazione, affinché le politiche pubbliche siano sempre più capaci di rispondere ai bisogni delle persone e di creare opportunità concrete”.