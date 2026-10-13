GS Cicli Carube festeggia 50 anni di storia: il sindaco Del Chiaro premia l’associazione

“Siamo orgogliosi di realtà come questa – ha detto il sindaco, Giordano Del Chiaro -. Cicli Carube e il suo Gruppo Sportivo hanno dato tantissimo al nostro territorio, valorizzando il paesaggio delle nostre colline e promuovendo manifestazioni straordinarie come La Vinaria, che attirano ogni anno appassionati da tutta Italia e oltre, mettendo in mostra le bellezze di Capannori e della Piana. Attraverso il ciclismo, ha contribuito a fare di Capannori una terra dove la bicicletta è cultura, storia e mobilità sostenibile. Inoltre ha promosso e sta promuovendo con sempre maggiore impegno il ciclismo giovanile”.