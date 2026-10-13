Due Ruote|
GS Cicli Carube festeggia 50 anni di storia: il sindaco Del Chiaro premia l’associazione
Consegnata una targa al fondatore Lencioni e alla presidente Castiglioni per il mezzo secolo di impegno nel ciclismo giovanile e la promozione del territorio
GS Cicli Carube festeggiano 50 anni di attività. Per l’occasione, ieri (12 ottobre) il sindaco Giordano Del Chiaro ha ricevuto in Municipio una delegazione dell’associazione sportiva, capitanata dal suo fondatore Roberto Lencioni e dalla presidente, Cristina Castiglioni, per festeggiare questo importante traguardo.
Il primo cittadino ha consegnato alla presidente una targa come riconoscimento per il mezzo secolo di attività, che recita: “Per 50 anni di impegno, pedalata dopo pedalata, nel far correre lontano il nome, la passione e le tradizioni della nostra comunità. Per promuovere il ciclismo e i valori autentici dello sport tra le nuove generazioni ed essere prezioso custode della cultura delle due ruote”.
“Siamo orgogliosi di realtà come questa – ha detto il sindaco, Giordano Del Chiaro -. Cicli Carube e il suo Gruppo Sportivo hanno dato tantissimo al nostro territorio, valorizzando il paesaggio delle nostre colline e promuovendo manifestazioni straordinarie come La Vinaria, che attirano ogni anno appassionati da tutta Italia e oltre, mettendo in mostra le bellezze di Capannori e della Piana. Attraverso il ciclismo, ha contribuito a fare di Capannori una terra dove la bicicletta è cultura, storia e mobilità sostenibile. Inoltre ha promosso e sta promuovendo con sempre maggiore impegno il ciclismo giovanile”.
La GS Cicli Carube Asd opera principalmente in due settori legati al mondo delle due ruote: la scuola di Ciclismo e Settore Giovanile con il Progetto Giovani, un’attività dedicata ai bambini e ai ragazzi (categorie giovanissimi ed esordienti) e l’ organizzazione di eventi storici, poiché la società è la mente e il motore de La Vinaria, la celebre ciclo storica vintage che attira ogni anno centinaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero.