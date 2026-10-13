Mense scolastiche a Capannori, Scannerini (FI): “Silenzio sui tagli ai lavoratori, ma pronti a fare passerella sui furgoni green”

“Invece di dare risposte concrete alle nostre denunce sui pesanti tagli orari e sulle condizioni di lavoro del personale delle mense, l’amministrazione comunale e Qualità e Servizi preferiscono sviare l’attenzione e cercare il titolo sui giornali con la solita propaganda verde”. Lo dichiarano Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Capannori, all’indomani dell’annuncio della nuova flotta di furgoni elettrici per il trasporto dei pasti scolastici.

“Soltanto pochi giorni fa – prosegue Scannerini – abbiamo sollevato pubblicamente una questione seria e delicata. Abbiamo denunciato come la riorganizzazione del personale stia portando a riduzioni di orario fino al 50 per cento per gli addetti alle cucine e allo sporzionamento, creando disagi enormi nei plessi, ritmi insostenibili per le maestranze e persino l’impossibilità di usufruire delle pause di legge. Di fronte a questo grido d’allarme, che vede anche i sindacati fortemente contrariati, ci saremmo aspettati chiarimenti puntuali, verifiche nei plessi e prese di posizione a tutela della dignità dei lavoratori”.

“E invece qual è stata la risposta? Il silenzio totale sul merito e, la settimana dopo, la passerella mediatica per festeggiare sei furgoni elettrici nuovi di zecca. La solita strategia: quando si toccano i problemi veri, si svia con l’operazione di marketing, in questo caso ecologica, di turno. È inaccettabile che si trovino le risorse e la visibilità per la flotta elettrica mentre dentro le scuole si costringono i dipendenti a correre contro il tempo e a rinunciare ai propri diritti minimi“.