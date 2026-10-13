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Nuovi guardrail a tripla onda in via Leccio: installate nuove protezioni sul ponte dei Gigioni in Padule

13 ottobre 2026 | 13:48
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di Redazione

Redazione

Il sindaco Fornaciari: “Rinnovarne le protezioni significa dare una risposta concreta a un’esigenza del territorio”

Nuove barriere di protezione sul ponte dei Gigioni, in via Leccio, nella zona del Padule a Porcari. L’intervento ha riguardato il rinnovo dei guardrail lungo l’attraversamento, con l’installazione di elementi metallici a tripla onda a protezione della carreggiata.

A seguire i lavori, anche con la presenza sul posto, è stato l’assessore Simone Giannini, che ha la delega alla zona del Padule. Le nuove protezioni accompagnano il tracciato della strada sul ponte ad arco in mattoni e in corrispondenza degli accessi, rinnovando le barriere laterali lungo questo tratto di via Leccio.

“La sicurezza delle strade – dichiara il sindaco, Leonardo Fornaciari – si costruisce anche attraverso interventi puntuali come questo. Il ponte dei Gigioni fa parte dei percorsi quotidiani di chi abita e lavora in Padule: rinnovarne le protezioni significa dare una risposta concreta a un’esigenza del territorio. Ringrazio l’assessore Giannini per aver seguito da vicino i lavori, mantenendo quell’attenzione alle necessità della zona che deve accompagnare l’attività dell’amministrazione”.

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