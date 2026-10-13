Nuovi guardrail a tripla onda in via Leccio: installate nuove protezioni sul ponte dei Gigioni in Padule

Nuove barriere di protezione sul ponte dei Gigioni , in via Leccio, nella zona del Padule a Porcari. L’intervento ha riguardato il rinnovo dei guardrail lungo l’attraversamento, con l’installazione di elementi metallici a tripla onda a protezione della carreggiata.

A seguire i lavori, anche con la presenza sul posto, è stato l’assessore Simone Giannini, che ha la delega alla zona del Padule. Le nuove protezioni accompagnano il tracciato della strada sul ponte ad arco in mattoni e in corrispondenza degli accessi, rinnovando le barriere laterali lungo questo tratto di via Leccio.