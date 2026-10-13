Porcari festeggia i cento anni di Santina Casotti

Originaria di Gorfigliano, ha celebrato il compleanno circondata da generazioni di nipoti. Presenti rappresentanti dei Comuni di Porcari e Minucciano e il parroco don Americo Marsili

Cento anni e una famiglia intera riunita per festeggiarli. Santina Casotti, nata il 13 ottobre 1926 a Gorfigliano, nel comune di Minucciano, e residente a Porcari, ha tagliato oggi il traguardo del secolo di vita, circondata dall’affetto dei suoi cari. C’erano tutti i familiari, anche quelli arrivati dalla Garfagnana, e generazioni di nipoti, insieme per un compleanno speciale.

A portarle gli auguri dell’amministrazione comunale di Porcari sono stati il sindaco, Leonardo Fornaciari, la vicesindaca Roberta Menchetti e le assessore Eleonora Lamandini e Madalina Elena Golea. Presente anche Anna Paladini, assessora del Comune di Minucciano, a testimoniare il legame con il paese dove Santina è nata. Alla festa ha partecipato il parroco don Americo Marsili.

Una ricorrenza che ha riunito così gli affetti e i luoghi della sua vita, nel segno della gratitudine per un secolo di dedizione alla famiglia. A Santina, oltre a un mazzo di fiori, è stata consegnata una pergamena ufficiale del Comune di Porcari.

“La nostra comunità si stringe attorno a Lei con profondo affetto. Cento anni di vita vissuta: un secolo di storia, di memoria, di sacrifici e di amore per la famiglia. Un lungo cammino che costituisce un esempio luminoso e una radice preziosa per le nuove generazioni”, si legge nel messaggio di auguri dell’amministrazione comunale, firmato dal sindaco Leonardo Fornaciari.