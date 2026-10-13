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Rontani (Capannori Cambia): “L’istituto ‘Piaggia’ ha bisogno di interventi, ma non viene fatta nemmeno la manutenzione ordinaria”
Il consigliere comunale: “Sono state bloccate le finestre nei corridoi al primo e secondo piano e diverse altre pure nelle classi, perché non posizionate a norma”
“Da tempo, sull’albo pretorio e sui giornali, non si fa che magnificare l’attuale amministrazione di Capannori, per i lavori di messa a norma e anche ristrutturazione di tante scuole del territorio. Tante, dai nidi alle medie; però dell’Istituto Piaggia non si parla proprio (salvo per i costosi lavori alla palestra, anche per poter affidare questo gioiellino in concessione quinquennale). Eppure si tratta di un centro scolastico a pochi passi dalla sede comunale, frequentato da circa 400 alunni (con una ventina di ragazzini in stato di disabilità) dove operano ben 50 docenti tra curriculari e di sostegno, gestita da 9 unità di personale in segreteria più dirigente, vicepreside e capoplesso. Dunque abbiamo una comunità di quasi 500 persone, con altrettante famiglie coinvolte, che attendono con ansia l’intervento promesso tramite i fondi pnrr e che tuttavia, nello scorrere dei mesi, non vedono nemmeno la manutenzione ordinaria che occorre”. Lo afferma Paolo Rontani, capogruppo in consiglio comunale di Capannori Cambia.
“La Carlo Piaggia – prosegue Rontani – è una scuola datata di oltre 50 anni. Costruita secondo regole tecniche più che superate, somiglia quasi ad un coreografico mosaico di toppe, dove gli stessi ragazzi non si trovano più bene e per gli insegnanti non è facile educare all’attenzione sul buon uso di beni che si stanno deteriorando da soli. Alcuni docenti e genitori mi hanno contattato per informarmi che, di recente, sono state bloccate le finestre nei corridoi al primo e secondo piano e diverse altre pure nelle classi, perché non posizionate a norma. Ma è regolare questa scelta? Il ricambio d’aria è rallentato, il caldo-umido eccede e accresce in tutti una pressione anche respiratoria. Si sta parlando di adulti che lavorano e di ragazzini che devono imparare. Inoltre, la mia perplessità resta aggravata da un ulteriore dubbio su questi ritardi. Mi spiego meglio: causa tempi lunghi e fondate polemiche, sono stati persi i fondi pnrr per quelle oscenità del progetto Pannoloni a Salanetti, dove non sono mai iniziati i lavori di cantiere. Siamo sicuri che i dovuti stanziamenti europei siano ancora disponibili per ricostruire la media Carlo Piaggia, nelle vicinanze della quale non trovo neanche un accenno di partenza? Ci vorrà o ci vorrebbe allora un altro prestito/ mutuo bancario, tanto per aggravare le nostre finanze in stato di difficoltà?”.
“Ho chiesto al dirigente competente del Comune di predisporre una relazione circostanziata sull’attuale avvenuto utilizzo dei fondi pnrr a Capannori, oltre a cercare approfondimenti sul disagio di una presunta scarsa liquidità, che affligge l’ente. Tra l’altro allungando illegittimamente i tempi di pagamento dei fornitori. Spero di ottenere verità rassicuranti ma purtroppo non si fanno miracoli con i numeri. Il grande esploratore Carlo Piaggia, Cantignanese di Capannori, definito proletario e nobilissimo Italiano da Edmondo De Amicis, da lassù guarda il suo Comune. Ma non sorride affatto“, conclude Rontani.