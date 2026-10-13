Rontani (Capannori Cambia): “L’istituto ‘Piaggia’ ha bisogno di interventi, ma non viene fatta nemmeno la manutenzione ordinaria”

“La Carlo Piaggia – prosegue Rontani – è una scuola datata di oltre 50 anni. Costruita secondo regole tecniche più che superate, somiglia quasi ad un coreografico mosaico di toppe, dove gli stessi ragazzi non si trovano più bene e per gli insegnanti non è facile educare all’attenzione sul buon uso di beni che si stanno deteriorando da soli. Alcuni docenti e genitori mi hanno contattato per informarmi che, di recente, sono state bloccate le finestre nei corridoi al primo e secondo piano e diverse altre pure nelle classi, perché non posizionate a norma. Ma è regolare questa scelta? Il ricambio d’aria è rallentato, il caldo-umido eccede e accresce in tutti una pressione anche respiratoria. Si sta parlando di adulti che lavorano e di ragazzini che devono imparare. Inoltre, la mia perplessità resta aggravata da un ulteriore dubbio su questi ritardi. Mi spiego meglio: causa tempi lunghi e fondate polemiche, sono stati persi i fondi pnrr per quelle oscenità del progetto Pannoloni a Salanetti, dove non sono mai iniziati i lavori di cantiere. Siamo sicuri che i dovuti stanziamenti europei siano ancora disponibili per ricostruire la media Carlo Piaggia, nelle vicinanze della quale non trovo neanche un accenno di partenza? Ci vorrà o ci vorrebbe allora un altro prestito/ mutuo bancario, tanto per aggravare le nostre finanze in stato di difficoltà?”.