Tumore al seno, a Capannori 60 visite gratuite per l’Ottobre Rosa: come prenotarsi

Una giornata di prevenzione del tumore al seno. Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 13, negli ambulatori del Distretto Socio Sanitario di Capannori della Usl Toscana nord ovest, in piazza Aldo Moro, sono previste visite senologiche gratuite. All’esterno dell’ edificio saranno inoltre presenti stand informativi di varie associazioni e soggetti del territorio.

L’iniziativa è promossa dalla Commissione Pari Opportunità di Capannori, dal Comune e dall’Azienda Usl Toscana nord ovest, nell’ambito di Ottobre rosa, il mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

“In occasione dell’Ottobre rosa anche quest’anno rinnoviamo il nostro impegno a favore della salute e del benessere delle donne. La prevenzione non è solo uno strumento di diagnosi, ma una vera e propria cultura della cura di sé che può salvare la vita – afferma l’assessora alle pari opportunità, Ilaria Carmassi -. Invitiamo quindi tutte le donne a cogliere questa importante opportunità per informarsi ed eseguire i propri controlli. Ringraziamo la Usl Toscana nord ovest per mettere a disposizione della comunità le sue competenze e tutti i soggetti del territorio che partecipano attivamente all’iniziativa”.

“Questa giornata rappresenta un segnale concreto di vicinanza nei confronti di tutte le donne, perché fare prevenzione non soltanto è una scelta, ma anche un diritto – dichiara la vice presidente della Commissione Pari Opportunità di Capannori, Elena Franceschini -. Vogliamo ricordare che sottoporsi regolarmente agli screening può fare davvero la differenza -. Sabato prossimo sarà possibile farlo grazie all’alta professionalità della Breast Unit dell’ospedale di Lucca che ringraziamo, insieme ai vari soggetti locali che saranno presenti all’evento”.

Grazie alla disponibilità di alcuni medici e infermieri dell’Unità di Senologia dell’Ospedale San Luca di Lucca, le donne residenti a Capannori interessate potranno sottoporsi ad una visita senologica, in totale sono a disposizione 60 visite, e ad una ecografia al seno, nel caso il medico lo ritenga opportuno, recandosi direttamente negli ambulatori del distretto socio sanitario di Capannori. Fuori dal Distretto ci saranno alcuni stand con i materiali informativi di numerose realtà del territorio che operano nel campo socio-sanitario: Associazione Silvana Sciortino, Atletica Virtus Lucca; AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue ODV Lucca; Coordinamento Donne SPI CGIL; FNP – Federazione Nazionale Pensionati CISL; Fratres territoriale Lucca e Piana,; Gruppo Amiche della Senologia; La Città delle Donne ODV; Le Uncinettine di Porcari; SPI – Sindacato Pensionati Italiani CGIL.

Per le visite senologiche è obbligatoria la prenotazione scansionando il QR code presente sulla locandina dell’evento o tramite il link Google qui con form da compilare.