Un anno di senso unico a Badia Pozzeveri, Bianchi (FI): “Pesanti criticità, urge un intervento”

Il consigliere denuncia l’aumento del traffico che crea rallentamenti nelle ore di punta e poca sicurezza per bici e pedoni

A un anno dall’introduzione del senso unico ad anello che interessa la frazione di Badia Pozzeveri, in particolare via della Fossetta e via Centoni, il consigliere di Forza Italia Luca Bianchi evidenzia come tale riorganizzazione della viabilità mostri “pesanti criticità” e insiste affinché il sindaco e la giunta comunale pongano in essere “interventi non più rinviabili”.

Secondo Luca Bianchi, che dà voce ad alcuni cittadini, “il nuovo assetto stradale ha generato un notevole incremento del traffico veicolare, in particolare nelle prime ore del mattino provocando frequenti rallentamenti e problemi di smaltimento del flusso veicolare. A questo inconveniente si aggiunge una generale tendenza dei mezzi in transito ad aumentare la velocità lungo il circuito, accentuando notevolmente i pericoli per i pedoni e per chi si sposta in bicicletta”.

Di fronte a questo quadro, “la priorità assoluta – dice – risiede nella messa in sicurezza complessiva del percorso pedonale lungo l’intero tracciato dell’anello”. Per tutelare l’incolumità dei cittadini, la soluzione fondamentale proposta da Luca Bianchi è “l’installazione di cordoli delimitatori omologati: barriere fisiche e protettive, ben integrate con il contesto urbano e dotate di elementi rifrangenti per garantire la massima visibilità, in grado di separare nettamente la sede stradale dal camminamento riservato ai pedoni. Un intervento strutturale di questo tipo, oltre a proteggere chi cammina lungo tutto il tragitto, risolverebbe efficacemente anche criticità specifiche e urgenti, come quella che si registra quotidianamente nei pressi della scuola primaria di via IV Novembre. In quel tratto, infatti, l’assenza di barriere fisiche favorisce la sosta selvaggia e l’invasione indebita della corsia pedonale, costringendo i cittadini – compresi i bambini e le famiglie – a camminare pericolosamente sulla carreggiata con il rischio di essere investiti dai veicoli in transito o in svolta verso via della Fossetta”.