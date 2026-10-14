Salta il servizio mensa di Qualità & Servizi, Del Chiaro si scusa con le famiglie

Adesione massiccia da Qualità & Servizi allo sciopero regionale della Cgil, salta il servizio mensa in molte scuole del territorio capannorese.

Sul tema il sindaco, Giordano Del Chiaro, che ha stigmatizzato la vicenda: “Chiedo io scusa alle famiglie del scuole dell’infanzia di Badia di Cantignano, Borgonuovo, Camigliano, Lammari, Marlia, Colognora di Compito e San Leonardo in Treponzio e alle scuole primarie di Capannori e Massa Macinaia interessate oggi da un grave disservizio mensa. I dipendenti di Q&S hanno aderito a uno sciopero regionale in modo consistente e l’azienda non è riuscita a gestire la situazione in modo adeguato. Soprattutto non ha tempestivamente informato le scuole, e questo è un errore, per il quale mi scuso in prima persona”.

“Mi scuso con tutte le famiglie che hanno dovuto subire tale disagio – prosegue Del Chiaro – Lo sciopero è un diritto dei lavoratori, la gestione della situazione un dovere dell’azienda, in modo da creare il minor disagio possibile. Come amministrazione comunale, pertanto, stiamo già prendendo provvedimenti, perché un disservizio così grave non accada mai più”.

Durissimo il commento di Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, al’opposizione: “Siamo passati dalle parole ai fatti, tutto ciò in pochissimo tempo. Solo una settimana fa avevamo sollevato l’allarme sui tagli del 50 per cento dell’orario del personale addetto alle cucine e allo sporzionamento di Qualità e Servizi, evidenziando il rischio che la gestione presentasse importanti criticità. La risposta del Comune? Nessun chiarimento, ma una bella passerella mediatica sui furgoni elettrici per gettare fumo negli occhi ai cittadini. Ve lo abbiamo detto ieri. E oggi arriviamo al punto di non ritorno: bambini lasciati senza pranzo a scuola”.