Capannori, San Pietro a Marcigliano celebra i 100 anni del Monumento ai Caduti

La cerimonia proseguirà con la messa a dimora di quattro ulivi in memoria dei soldati caduti C olletti Angelo, Cortopassi Romualdo, Serafini Angelo e Serafini Guido nell’ambito della campagna nazionale di solidarietà Unicef 2026 Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere.

Dopo una Santa Messa commemorativa sono previsti gli interventi musicali della Filarmonica G.Puccini di Segromigno in Monte e del Coro Santa Gemma. Per l’occasione sarà allestita una mostra a cura dell’Associazione culturale Ponte. A moderare l’iniziativa sarà la giornalista Michela Innocenti.