La commemorazione|
Capannori, San Pietro a Marcigliano celebra i 100 anni del Monumento ai Caduti
La cerimonia proseguirà con la messa a dimora di 4 ulivi in memoria di Colletti Angelo, Cortopassi Romualdo, Serafini Angelo e Serafini Guido
Domenica (18 ottobre), a partire dalle 16, è in programma la celebrazione del Centenario del Monumento ai Caduti di San Pietro a Marcigliano, che si svolgerà sul piazzale della chiesa.
L’iniziativa promossa dalla Comunità Parrocchiale di Santa Gemma in collaborazione con il Comune di Capannori, inizierà con la deposizione di una corona di alloro al monumento e la solenne cerimonia dell’Alzabandiera, cui seguirà la benedizione impartita da Don Damiano Pacini.
Seguiranno i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro, di Vittorio Lino Biondi, Col. (Ris) e di Simone Meschi della Comunità Parrocchiale di Santa Gemma.
La cerimonia proseguirà con la messa a dimora di quattro ulivi in memoria dei soldati caduti Colletti Angelo, Cortopassi Romualdo, Serafini Angelo e Serafini Guido nell’ambito della campagna nazionale di solidarietà Unicef 2026 Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere.
Dopo una Santa Messa commemorativa sono previsti gli interventi musicali della Filarmonica G.Puccini di Segromigno in Monte e del Coro Santa Gemma. Per l’occasione sarà allestita una mostra a cura dell’Associazione culturale Ponte. A moderare l’iniziativa sarà la giornalista Michela Innocenti.