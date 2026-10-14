Mensa in sciopero all’infanzia di Lammari e Marlia, ma non avvisa l’istituto: alunni e docenti rimangono senza cibo

Qualità & Servizi in sciopero. Nessun avviso al Comune di Capannori ed alle scuole dell’infanzia di Lammari e Marlia e alunni e docenti rimangono senza cibo.

“Molti dipendenti di Qualità e Servizi – informa l’assessora Claudia Berti – hanno aderito ad uno sciopero regionale e l’azienda non ha gestito bene la situazione. Soprattutto non ha informato, che è la cosa peggiore. L’amministrazione comunale è molto arrabbiata e ci scusiamo con le famiglie. Il sindaco sta già prendendo provvedimenti, perché questo non deve accadere mai più“.

“Alle 11,50 di questa mattina i genitori hanno ricevuto un messaggio informale su whatsapp da parte di una rappresentante di classe che avvertiva che il servizio mensa non ci sarebbe stato per sciopero, invitando a portare celermente del cibo ai bambini. All’infanzia – scrive un genitore arrabbiato – il pasto viene servito a mezzogiorno, dunque la segnalazione informale è giunta ad appena dieci minuti dall’inizio della mensa. Nemmeno agli insegnanti era stato comunicato nulla: il personale docente era del tutto all’oscuro della mancata consegna dei pasti. A rendere il quadro ancora più paradossale e ingiustificabile vi è il fatto che alla scuola primaria di Lammari, situata nello stesso plesso proprio accanto all’infanzia, la mensa è arrivata regolarmente”.

“La comunicazione ufficiale da parte della scuola sul registro elettronico – specifica il genitore – è arrivata soltanto alle 12,40, a mensa ormai ampiamente saltata e dopo che i genitori si sono dovuti precipitare tra mille difficoltà lavorative e personali per non lasciare i figli a stomaco vuoto. La commissione mensa, prontamente contattata, ha confermato di non essere stata minimamente informata del problema. Lo sciopero è un diritto sacrosanto dei lavoratori e non è questo in discussione. È però inaccettabile che i genitori debbano rincorrere notizie di corridoio e che la scuola non provveda a pubblicare sul registro elettronico un semplice avviso preventivo per informare che il servizio mensa non è garantito“.