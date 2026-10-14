Salanetti, Bigongiari (Forza Italia): “Dal Mase nessuna garanzia sui fondi alternativi al Pnrr”

Nessuna garanzia sui finanziamenti alternativi al Pnrr per l’impianto di Salanetti : secondo Carlo Bigongiari, la richiesta è ancora in istruttoria al Ministero dell’ambiente. Il segretario provinciale di Forza Italia Lucca contesta la ricostruzione fornita dalla dirigenza di RetiAmbiente sul futuro dell’impianto di riciclo dei prodotti assorbenti e tessili, richiamando le informazioni ricevute dal Mase, guidato da Gilberto Pichetto Fratin, a seguito dell’interessamento della deputata Deborah Bergamini.

“Sulle risorse destinate alla costruzione dell’impianto di riciclo dei prodotti assorbenti di Salanetti, la dirigenza di RetiAmbiente alimenta una ricostruzione dei fatti del tutto fuorviante e non aderente alla realtà degli atti ministeriali. A seguito delle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal presidente di RetiAmbiente abbiamo subito attivato i nostri canali nazionali. Dalle informazioni che abbiamo ricevuto, ad oggi – puntualizza Bigongiari – non esiste alcun atto formale del Ministero dell’ambiente che assicuri o blindi la realizzazione dell’impianto di Salanetti, tramite l’erogazione di fondi alternativi a quelli, già perduti, del Pnrr. La verità è che il progetto sconta ritardi accumulati nel tempo. A ridosso delle scadenze inderogabili imposte dal Pnrr, è stata presentata una richiesta di adeguamento dei termini che risulta attualmente in fase di istruttoria, esattamente al pari di molte altre pratiche analoghe provenienti dal territorio nazionale”.