L'evento|
Un Pinocchio in chiave contemporanea protagonista dello spettacolo all’auditorium di Porcari
L’evento gratuito de La Cattiva Compagnia si terrà sabato (17 ottobre), alle 16,30
La storia di un Pinocchio contemporaneo che, tra tecnologia, intelligenza artificiale e realtà virtuale, diventa occasione per parlare di legami, accoglienza e appartenenza all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara a Porcari. Lo spettacolo Pinocchio.Exe – Una storia di legami oltre la nascita de La Cattiva Compagnia si terrà sabato (17 ottobre), alle 16,30, nell’ambito delle iniziative del Mese dell’Affido 2026, promosso dal Centro Affidi della Piana di Lucca. L’ingresso è gratuito su prenotazione al 3783068232.
Lo spettacolo
Come il burattino di Collodi cerca qualcuno da chiamare famiglia, anche i protagonisti di questa storia si confrontano con il desiderio di essere accolti, ascoltati e riconosciuti. Perché una famiglia è anche quella che sa fare spazio, prendersi cura, costruire fiducia e scegliere di esserci. Attraverso il linguaggio del teatro e lo sguardo dei bambini e dei ragazzi, Pinocchio.Exe racconta così una storia di relazioni e di legami che possono nascere, crescere e diventare profondi anche oltre il vincolo della nascita.