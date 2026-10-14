Un Pinocchio in chiave contemporanea protagonista dello spettacolo all’auditorium di Porcari

La storia di un Pinocchio contemporaneo che, tra tecnologia, intelligenza artificiale e realtà virtuale, diventa occasione per parlare di legami, accoglienza e appartenenza all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara a Porcari. Lo spettacolo Pinocchio.Exe – Una storia di legami oltre la nascita de La Cattiva Compagnia si terrà sabato (17 ottobre), alle 16,30, nell’ambito delle iniziative del Mese dell’Affido 2026 , promosso dal Centro Affidi della Piana di Lucca. L’ ingresso è gratuito su prenotazione al 3783068232.

Come il burattino di Collodi cerca qualcuno da chiamare famiglia, anche i protagonisti di questa storia si confrontano con il desiderio di essere accolti, ascoltati e riconosciuti. Perché una famiglia è anche quella che sa fare spazio, prendersi cura, costruire fiducia e scegliere di esserci. Attraverso il linguaggio del teatro e lo sguardo dei bambini e dei ragazzi, Pinocchio.Exe racconta così una storia di relazioni e di legami che possono nascere, crescere e diventare profondi anche oltre il vincolo della nascita.