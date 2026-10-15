Disservizio mensa a Capannori: le scuse di Qualità e Servizi, il rimborso e l’avvio del piano emergenze

L’azienda pubblica Qualità e Servizi S.p.A. esprime il proprio profondo rammarico e si scusa formalmente con gli alunni, le famiglie, il personale docente e l’Amministrazione Comunale per il grave disagio subito rispetto alla mancata erogazione del servizio di refezione scolastica avvenuta nella giornata di ieri (14 ottobre) in alcune scuole dell’infanzia ed alcune primarie del territorio di Capannori.

L’azienda ci tiene a ribadire che “lo sciopero è un diritto fondamentale e sacrosanto per ogni lavoratore. Per sua stessa natura, l’astensione dal lavoro è finalizzata a esercitare una pressione legittima e, di conseguenza, lo scopo intrinseco di tale strumento è proprio quello di generare un disservizio. Tuttavia, l’azienda riconosce come inaccettabile il fatto che le scuole e le famiglie non siano state preavvisate in tempo utile per consentire una diversa organizzazione dei pasti. Fino ad oggi, non era mai stato registrato un numero così eccezionalmente elevato di adesioni a un’agitazione sindacale, peraltro di carattere regionale e senza la presenza di uno stato di agitazione sindacale in corso. Questa partecipazione straordinaria ha colto di sorpresa la struttura, rendendo impossibile persino la consueta gestione dell’emergenza e l’attivazione di canali alternativi”.

Al fine di fare totale chiarezza e tutelare l’utenza, Qualità e Servizi comunica le azioni immediate e strutturali che intende intraprendere, comprese misure preventive ancora più stringenti per tutelare maggiormente le famiglie e i servizi all’utenza in circostanze analoghe.

“È stato avviato un immediato approfondimento interno per verificare la catena di comunicazione ed i motivi tecnici ed organizzativi per cui non sia stato funzionante, come in passato, il flusso di informazioni preventive verso il Comune ed i dirigenti scolastici. È stato inoltre avviato un piano emergenze da attuare in casi di sciopero per il quale, anche in assenza di cuochi o personale allo sporzionamento, sarà possibile minimizzare il disagio alle famiglie. L’azienda garantisce che la quota del pasto non usufruito nella giornata di ieri non verrà in alcun modo addebitata sui borsellini elettronici dei genitori. Le procedure di storno avverranno in modo totalmente automatico, senza necessità di richiesta da parte delle famiglie. Accanto a questo, ci saranno altre tre giornate in cui, nelle scuole dove si è verificato il disagio, da lunedì prossimo fino a mercoledì, i bambini e le bambine delle scuole interessate potranno usufruire gratuitamente del servizio mensa”.

Qualità e Servizi, in sinergia con il Comune di Capannori, non si limiterà al solo rimborso economico, nei prossimi giorni l’azienda programmerà, di concerto con il Comune e i singoli istituti scolastici, iniziative per un confronto sui servizi erogati. “Il nostro progetto si fonda ogni giorno sul legame quotidiano tra scuole, territori e fornitori locali per costruire una vera e propria comunità del cibo. Siamo profondamente rammaricati per questo errore e l’ultima cosa che vogliamo è vanificare il solido rapporto di fiducia che abbiamo costruito con dedizione in questi ultimi due anni insieme al corpo docente e alle famiglie. I gradimenti hanno avuto un indice sempre crescente ed il lavoro svolto con le commissioni mensa, gli istituti ed il comune ha portato ad indici ottimi di consumo. Un incidente critico come quello di ieri, seppur isolato, deve rappresentare un obbligo affinché simili episodi non si ripetano mai più”.