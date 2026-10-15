Guasti alla rete idrica al Frantoio del Bartolomei, la replica di Acque Spa: “Interventi mirati, la sostituzione non è giustificata”

La rete idrica in località Frantoio del Bartolomei continua ad accendere il dibattito pubblico. Dopo le proteste dei residenti per i continui disservizi di Acque Spa, tra frequenti rotture della condotta e famiglie rimaste a secco, la società ha deciso di intervenire per chiarire la propria posizione.

“Sul tratto di rete in questione, lungo circa 500 metri, dall’inizio dell’anno sono state registrate quattro perdite: un dato che richiede attenzione e interventi puntuali, ma che non giustifica automaticamente la sostituzione integrale della condotta – si legge in una nota -. Di fronte a ogni criticità, la scelta dell’intervento deve basarsi sull’analisi delle cause e su un esame tecnico ed economico delle possibili soluzioni. È questo il metodo con cui opera un gestore idrico, individuando di volta in volta gli interventi più efficaci e appropriati. Allo stato attuale, infatti, sulla base delle valutazioni effettuate, il rinnovo completo dell’infrastruttura non risulta tecnicamente giustificato. Parallelamente, Acque sta valutando l’installazione di un regolatore di pressione, con l’obiettivo di diminuire le sollecitazioni sulla condotta e ridurre il rischio di ulteriori rotture: un intervento che punta ad agire sulle cause del problema, e non soltanto sui suoi effetti”.

“È inoltre fuorviante – continua la società – mettere a confronto il costo delle riparazioni effettuate nel tempo con quello della sostituzione dell’intera condotta, come se si trattasse di interventi equivalenti. Una riparazione serve a risolvere un singolo guasto e a ripristinare rapidamente il servizio; la sostituzione di una rete è invece un’opera infrastrutturale che richiede programmazione, progettazione, individuazione delle coperture finanziarie, definizione delle priorità e successiva realizzazione. Si tratta quindi di operazioni completamente diverse per finalità, complessità, tempi e costi, che non possono essere poste sullo stesso piano”.

“Oggi le sostituzioni delle condotte non vengono decise sulla base di singoli episodi o valutazioni estemporanee, ma all’interno di programmi di investimento fondati su analisi tecniche, progettazione e disponibilità delle risorse necessarie. È questo il metodo con cui vengono pianificati gli interventi su reti che servono migliaia di utenze e centinaia di chilometri di infrastrutture. È proprio in questa prospettiva che Acque opera anche nel territorio di Capannori, Compitese compreso, dove da anni è in corso una significativa mole di investimenti per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture idriche: interventi programmati e finanziati che testimoniano un impegno concreto e senza precedenti per migliorare il servizio e ridurre le perdite.