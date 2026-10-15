Mensa, FdI Capannori: “Sciopero diritto sacrosanto, inaccettabile l’emergenza senza preavviso”

“L’amministrazione e il gestore del servizio hanno il dovere di fornire risposte chiare e di impedire che una situazione simile si ripeta”, sottolineano i consiglieri

“Uno sciopero è un diritto sacrosanto dei lavoratori, ma è inaccettabile che famiglie, bambini e personale scolastico si trovino ad affrontare un’emergenza senza essere stati preventivamente informati”. È questa la posizione dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Capannori in merito a quanto accaduto ieri (14 ottobre) nelle scuole del territorio comunale, dove il servizio mensa non è stato garantito a causa di uno sciopero.

La questione, sottolineano i consiglieri, non riguarda il diritto dei lavoratori a scioperare, che nessuno intende mettere in discussione, ma le modalità con cui è stata gestita la situazione e, soprattutto, la totale assenza di una comunicazione tempestiva alle famiglie e alle scuole.

“Detta così, potrebbe sembrare una situazione ordinaria. Negli anni passati gli operatori delle mense scolastiche hanno legittimamente esercitato il proprio diritto allo sciopero. Il problema, questa volta, è che nessuno sembrava essere stato messo nelle condizioni di sapere che il servizio non sarebbe stato garantito“.

“Ci troviamo di fronte a una gestione che giudichiamo gravemente inadeguata e irresponsabile. Come si può arrivare all’ora di pranzo senza che le famiglie siano state informate per tempo di un problema che coinvolge direttamente i loro figli? Parliamo di bambini che trascorrono gran parte della giornata a scuola, di insegnanti che devono gestire una situazione imprevista e di genitori che, spesso impegnati al lavoro, non possono improvvisamente organizzarsi per garantire ai propri figli un pasto alternativo. Non bastano dichiarazioni successive ai fatti. Servono spiegazioni puntuali, assunzione di responsabilità e soprattutto garanzie concrete affinché episodi del genere non si ripetano“.

“Tempo fa – proseguono – avevamo sollevato in Consiglio comunale alcune questioni relative alle condizioni lavorative e alle problematiche segnalate nell’ambito del servizio. In quella sede ci era stato risposto che non esistevano particolari criticità o che le questioni erano state risolte. Oggi, alla luce dello sciopero e dei disagi che ne sono derivati, riteniamo doveroso porre una domanda: se era davvero tutto risolto, quali sono le ragioni che hanno spinto i lavoratori a scioperare? Non è accettabile che eventuali problemi organizzativi o lavorativi emergano soltanto quando a pagarne le conseguenze sono le famiglie, i bambini e il personale scolastico. Se esistono criticità, devono essere affrontate e risolte prima che si trasformino in disservizi. Se invece si ritiene che tutto funzioni regolarmente, allora è necessario spiegare con chiarezza quanto accaduto ieri”.