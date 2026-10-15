Il commento|
Mensa scolastica, Caruso (Noi Moderati): “Sono sconcertato. Le famiglie hanno diritto a ricevere comunicazioni tempestive”
Il consigliere: “Chiederò all’amministrazione comunale e a Qualità e Servizi di chiarire la vicenda, individuando eventuali responsabilità”
“Esprimo forte sconcerto per quanto accaduto in alcune scuole del Comune di Capannori dove, a causa dello sciopero del personale addetto al servizio mensa, non è stato possibile garantire la somministrazione dei pasti agli alunni”. Lo afferma il consigliere comunale di Capannori di Noi Moderati Domenico Caruso.
“Una situazione che ha creato notevoli disagi alle famiglie, soprattutto a quelle in cui entrambi i genitori lavorano e che si sono trovate improvvisamente a dover modificare i propri impegni lavorativi e personali. Non è accettabile – aggiunge Caruso – che un’interruzione di un servizio importante venga comunicata con un preavviso così ridotto, scaricando di fatto l’organizzazione dell’emergenza direttamente sulle famiglie”.
“Il servizio di refezione scolastica – prosegue il consigliere comunale – è un servizio pubblico essenziale che richiede il contemperamento tra il giusto diritto allo sciopero e la tutela degli utenti nel nostro caso gli studenti. Le famiglie hanno diritto a ricevere comunicazioni tempestive e ad avere certezze sull’organizzazione scolastica dei propri figli. Per questo motivo chiederò all’amministrazione comunale e a Qualità e Servizi di chiarire ogni aspetto della vicenda, individuando eventuali responsabilità e adottando tutte le misure necessarie affinché episodi simili non si ripetano in futuro”.