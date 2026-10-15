Mensa scolastica, Caruso (Noi Moderati): “Sono sconcertato. Le famiglie hanno diritto a ricevere comunicazioni tempestive”

“Una situazione che ha creato notevoli disagi alle famiglie, soprattutto a quelle in cui entrambi i genitori lavorano e che si sono trovate improvvisamente a dover modificare i propri impegni lavorativi e personali. Non è accettabile – aggiunge Caruso – che un’interruzione di un servizio importante venga comunicata con un preavviso così ridotto, scaricando di fatto l’organizzazione dell’emergenza direttamente sulle famiglie”.

“Il servizio di refezione scolastica – prosegue il consigliere comunale – è un servizio pubblico essenziale che richiede il contemperamento tra il giusto diritto allo sciopero e la tutela degli utenti nel nostro caso gli studenti. Le famiglie hanno diritto a ricevere comunicazioni tempestive e ad avere certezze sull’organizzazione scolastica dei propri figli. Per questo motivo chiederò all’amministrazione comunale e a Qualità e Servizi di chiarire ogni aspetto della vicenda, individuando eventuali responsabilità e adottando tutte le misure necessarie affinché episodi simili non si ripetano in futuro”.