Misericordia e Fondazione Progetti del Cuore rinnovano l’intesa per il trasporto sociale a Capannori

Continua la collaborazione in corso già da due anni fra la Misericordia di Capannori e la Fondazione Progetti del Cuore. La partnership prevede il comodato d’uso gratuito per il veicolo Fiat Doblò. Il mezzo è dedicato al trasporto sociale gratuito dei cittadini fragili, in particolare gli anziani, del territorio capannorese. La Fondazione sostiene anche tutte le spese relative al suo utilizzo come assicurazione, bollo, tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria. Il veicolo, completamente attrezzato, continuerà così ad essere utilizzato per agevolare la mobilità di persone diversamente abili, anziani e famiglie in difficoltà.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Capannori e sarà possibile grazie all’adesione di sponsor, espressione di tante attività commerciali e artigianali del territorio capannorese. La continuazione dell’iniziativa è stata presentata questa mattina (15 ottobre) alla presenza dell’assessora alle politiche sociali, Silvia Sarti, il Direttore della Misericordia di Capannori, Andrea Marchiò e Ada Donati in rappresentanza della Fondazione Progetti del cuore.

Le aziende che partecipano al finanziamento del veicolo, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo servizio, danno un concreto segnale di solidarietà a sostegno dei membri più fragili della comunità.

“Questa intesa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato per un progetto rivolto alla comunità a beneficio delle categorie più fragili – afferma l’assessora alle politiche sociali Silvia Sarti-. Un importante servizio di trasporto sociale che non è un semplice servizio di accompagnamento, ma un ponte verso l’autonomia e la socialità, consentendo agli anziani, alle persone con disabilità, alle famiglie e a chiunque si trovi in una condizione di fragilità temporanea o permanente di fare visite mediche, accedere alle cure, svolgere commissioni quotidiane o semplicemente partecipare alla vita sociale della nostra comunità, senza sentirsi soli o isolati. Ringrazio la Misericordia di Capannori e la Fondazione ‘Progetti del cuore’ per rendere possibile questo importante servizio”.

“C’è grande soddisfazione per aver instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con l’Associazione Progetti del Cuore, che ci ha offerto la possibilità di utilizzare un loro mezzo attrezzato per l’attività quotidiana di trasporto di persone con difficoltà di deambulazione – afferma il Governatore della Misericordia di Capannori, Pietro Bruno -. La nostra quotidianità è fatta di accompagnamento di anziani, persone con disabilità e persone fragili per terapie in studi medici e in diverse sedi di ospedali: oltre naturalmente Lucca per necessità oggettiva ci rechiamo spesso anche a Pisa, Firenze,Versilia e Massa oltre ad altri nosocomi fuori zona. È un momento difficile per tutti e nonostante la nostra Misericordia di Capannori fondata nel 1980 conti oltre 120 volontari attivi con 1600 soci tesserati, la gestione economica di un’associazione come la nostra, resta pur sempre complicata. Sentiamo quindi necessario e doveroso ringraziare Progetti del Cuore per questa iniziativa e per la generosità che hanno nei nostri confronti. Conseguentemente il nostro profondo grazie a tutte le azienda che partecipano fattivamente a questo progetto. Sponsorizzazioni importanti ed efficaci che ci consentono di portare avanti la nostra missione”

“Il progetto viene rinnovato – spiega Ada Donati, rappresentante della Fondazione Progetti del cuore – Esso consiste nella possibilità per la Misericordia di avere un mezzo attrezzato in comodato d’uso gratuito. Il patto durerà 8 anni e ogni due anni rinnoveremo i contatti. Combattere la solitudine e non lasciare le persone in difficoltà ha un ritorno grandissimo anche a livello economico. Se una persona si mantiene in salute, socializza e si cura è un grande costo risparmiato”.