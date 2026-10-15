The diplomat girato anche in villa Reale, l’assessora Carmassi: “L’impatto turistico a lungo termine sarà grande”

“È con orgoglio che accogliamo l’uscita su Netflix di The diplomat, una delle produzioni internazionali più seguite al mondo, che vede tra i suoi scenari principali la magnificenza della Villa Reale di Marlia – afferma Carmassi – e la bellezza del nostro territorio. Vedere i nostri giardini storici, le architetture monumentali e la magia del nostro paesaggio proiettati su uno schermo globale davanti a milioni di spettatori conferma che Capannori la Piana di Lucca non sono soltanto una meta turistica d’eccellenza, ma una vera e propria capitale culturale e cinematografica. L’arrivo di produzioni di questa portata su scala globale rappresenta un ritorno straordinario per tutta la nostra comunità. Oltre all’indotto immediato generato durante le riprese, credo che l’impatto promozionale e turistico a lungo termine sarà davvero grande. Ringraziamo la proprietà e la gestione di villa Reale per la straordinaria cura e valorizzazione di questo bene unico”.