Il commento|
The diplomat girato anche in villa Reale, l’assessora Carmassi: “L’impatto turistico a lungo termine sarà grande”
“La villa di Marlia rappresenta un’opportunità unica in Italia come set per grandi produzioni”, aggiunge la responsabile marketing del complesso storico
In occasione dell’uscita su Netflix, in programma oggi (15 ottobre) della quarta stagione della serie tv The diplomat, l’assessora al turismo del Comune di Capannori, Ilaria Carmassi, dichiara la propria soddisfazione. Interviene anche Michela Fovanna, responsabile marketing ed eventi di villa Reale di Marlia.
“È con orgoglio che accogliamo l’uscita su Netflix di The diplomat, una delle produzioni internazionali più seguite al mondo, che vede tra i suoi scenari principali la magnificenza della Villa Reale di Marlia – afferma Carmassi – e la bellezza del nostro territorio. Vedere i nostri giardini storici, le architetture monumentali e la magia del nostro paesaggio proiettati su uno schermo globale davanti a milioni di spettatori conferma che Capannori la Piana di Lucca non sono soltanto una meta turistica d’eccellenza, ma una vera e propria capitale culturale e cinematografica. L’arrivo di produzioni di questa portata su scala globale rappresenta un ritorno straordinario per tutta la nostra comunità. Oltre all’indotto immediato generato durante le riprese, credo che l’impatto promozionale e turistico a lungo termine sarà davvero grande. Ringraziamo la proprietà e la gestione di villa Reale per la straordinaria cura e valorizzazione di questo bene unico”.
“Abbiamo collaborato per un mese intero a stretto contatto con la troupe di Mestiere Cinema e Netflix per la migliore riuscita delle riprese e il complesso di villa Reale – dichiara Fovanna – è riuscito a contribuire perfettamente all’avvincente ambientazione di questa serie tv di successo proprio nel finale di stagione. La villa Reale di Marlia, con i suoi grandi parchi e le sue architetture monumentali, ma anche i suoi spazi logistici, rappresenta un’opportunità unica in Italia come set per grandi produzioni in un contesto storico irripetibile“.