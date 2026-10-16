A tredici anni sul podio più alto: Marianna e Teddy campioni italiani

La giovane atleta vive a Montecarlo e frequenta la terza media dell’Istituto comprensivo Porcari Montecarlo Villa Basilica. Ad accompagnarla nel percorso sportivo è Andrea Taddei, suo allenatore e titolare del maneggio Gt Quarter Horse di Porcari: un legame con il territorio che il sindaco Leonardo Fornaciari e la consigliera comunale con delega allo sport Susy Rovai hanno voluto sottolineare, congratulandosi con entrambi: “Facciamo i complimenti a Marianna per questo bellissimo risultato e ad Andrea Taddei, titolare del maneggio di Porcari e suo allenatore – dichiarano Fornaciari e Rovai –. Dietro un titolo italiano ci sono tanti giorni di allenamento, la capacità di imparare e persone che credono in te. Marianna può essere orgogliosa del suo percorso, così come Andrea del lavoro fatto al suo fianco. È una soddisfazione anche per la nostra comunità, che la accompagna con un grande in bocca al lupo per le prossime sfide”.