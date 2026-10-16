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A tredici anni sul podio più alto: Marianna e Teddy campioni italiani

16 ottobre 2026 | 15:42
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di Redazione

Redazione

A tredici anni sul podio più alto: Marianna e Teddy campioni italiani

La tredicenne di Montecarlo si prepara al maneggio Gt Quarter Horse di Porcari con Andrea Taddei

A tredici anni conquista il titolo italiano e porta sul podio anche il lavoro svolto al maneggio di Porcari. Marianna Ponziani ha vinto a Cremona il campionato italiano di Barrel Racing Amateur in sella a Teddy, aggiungendo un nuovo successo al titolo toscano ottenuto lo scorso agosto nella stessa categoria.

marianna ponziani

La giovane atleta vive a Montecarlo e frequenta la terza media dell’Istituto comprensivo Porcari Montecarlo Villa Basilica. Ad accompagnarla nel percorso sportivo è Andrea Taddei, suo allenatore e titolare del maneggio Gt Quarter Horse di Porcari: un legame con il territorio che il sindaco Leonardo Fornaciari e la consigliera comunale con delega allo sport Susy Rovai hanno voluto sottolineare, congratulandosi con entrambi: “Facciamo i complimenti a Marianna per questo bellissimo risultato e ad Andrea Taddei, titolare del maneggio di Porcari e suo allenatore – dichiarano Fornaciari e Rovai –. Dietro un titolo italiano ci sono tanti giorni di allenamento, la capacità di imparare e persone che credono in te. Marianna può essere orgogliosa del suo percorso, così come Andrea del lavoro fatto al suo fianco. È una soddisfazione anche per la nostra comunità, che la accompagna con un grande in bocca al lupo per le prossime sfide”.

marianna ponziani

Per Marianna, il successo di Cremona premia l’impegno e l’intesa costruita con Teddy. Dal titolo regionale a quello nazionale, in pochi mesi la tredicenne ha raggiunto due traguardi che hanno rafforzato la sua voglia di continuare a crescere e affrontare nuove gare insieme al suo cavallo.