Camelie in fiore e sapori lucchesi: l’autunno dà spettacolo nel Compitese

A Pieve e Sant’Andrea di Compito visite botaniche, trekking e incontri con i produttori. Alle 16 il concerto dei Fanalini di coda

La fioritura delle camelie autunnali, le visite alla prima piantagione italiana di tè e i sapori della cucina lucchese. Domenica (18 ottobre), a Pieve e Sant’Andrea di Compito, la decima edizione della Mostra delle camelie d’autunno sasanqua e sinensis propone il penultimo appuntamento con un programma che affianca alla scoperta del patrimonio botanico trekking, attività per famiglie, incontri e musica.

Il Camellietum Compitese, tra i più grandi giardini d’eccellenza europei riconosciuti dall’International Camellia Society, sarà aperto dalle 10 alle 18. Le visite botaniche guidate al camelieto, comprese nel biglietto d’ingresso, partiranno alle 10,30, 11,30, 14,30, 15,30 e 16,30. Per la prima volta in questa edizione sarà inoltre possibile visitare la prima piantagione italiana di tè, all’Antica Chiusa Borrini, accompagnati da Guido Cattolica, primo coltivatore italiano.

Alla scoperta del territorio sarà dedicato anche il trekking Il Borgo delle Camelie in autunno, organizzato da Azimut Trek con prenotazione obbligatoria. Alle 10,30 e alle 15,15 partiranno le visite guidate al borgo, con approfondimenti sulla torre di avvistamento e sulla chiesa romanica di San Pietro al Forcone.

Per le famiglie, dalle 10 alle 16,30, sarà liberamente accessibile Chi va là? Gli animali invisibili del Borgo delle Camelie: una caccia al tesoro naturalistica che, attraverso nove fototrappole nascoste nel paese, inviterà i partecipanti a riconoscere gli animali selvatici del territorio. Per tutta la giornata, al Centro culturale compitese, sarà presente anche Ri-piantala!, progetto nato in Lucchesia per recuperare piante destinate a morire e ripiantarle in aree sicure.

I prodotti locali saranno al centro dell’incontro delle 12 promosso dalla Casa del Cibo al Centro culturale: protagonista del dialogo con i produttori e le realtà agricole del territorio sarà il caseificio Il Monticello di San Ginese di Compito. Dalle 12 alle 15 spazio anche al Pranzo d’Autunno, con specialità lucchesi, piatti della tradizione e sapori di stagione.

Alle 14,30 il programma proseguirà con Soffice, presentazione del nuovo numero di A Lapis Magazine. Il progetto editoriale illustrato si rivolge a bambine, bambini e adulti e propone storie, giochi, fumetti, ricette e contenuti audio, con un’impostazione interattiva pensata per stimolare creatività e immaginazione lontano dagli schermi.

Alle 16 sarà la volta del concerto de I Fanalini di coda, gruppo nato dall’esperienza di aggregazione e sperimentazione del Cantiere Giovani di Lucca, che attraverso la musica promuove partecipazione, inclusione e benessere.