Capannori al centro del confronto nazionale sull’economia circolare

Grande partecipazione martedì scorso (13 ottobre) al Parco Scientifico di Capannori per la seconda giornata dell’Assemblea del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, l’associazione nazionale di cui fanno parte Regioni ed enti pubblici per una migliore gestione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Tema della due giorni è stato Economia Circolare, Rifiuti Zero e Buone Pratiche per gli enti locali. La giornata, preceduta lunedì dalle visite al centro Le riusanze di Marlia e ad Hacking Labs di Segromigno in Monte, è iniziata con il convegno Dall’economia lineare all’economia circolare che si è aperto con i saluti dell’assessora all’ambiente Claudia Berti e del Presidente del coordinamento Agende 21 Locali Italiane Renata Zuffi. Successivamente ha portato il proprio saluto anche il sindaco Giordano Del Chiaro.

“Questa assemblea nazionale è stata un’occasione importante per Capannori: condividere le buone pratiche di economia circolare e dimostrare che la sostenibilità si costruisce insieme, attraverso la partecipazione e la collaborazione – afferma l’assessora all’ambiente Claudia Berti-. Siamo infatti stati chiamati a raccogliere una nuova sfida: ridurre l’uso di plastica vergine e valorizzare le materie seconde, creando un’alleanza concreta tra cittadini, imprese, gestori dei rifiuti e istituzioni.

A Capannori abbiamo scelto di raccogliere questa sfida come comunità. E farlo insieme a tanti Comuni che condividono la stessa visione ci dà una certezza: quando i territori fanno rete, le buone pratiche diventano cambiamento reale. È così che possiamo contribuire a costruire un’Italia protagonista di un’Europa più sostenibile, capace di trasformare già da oggi le idee in azioni e le sfide in opportunità per le generazioni future”.

La giornata è stata caratterizzata da molti interventi sulla sostenibilità ambientale, il modello ‘Rifiuti Zero’, le imprese e l’economia circolare, le buone pratiche ambientali. A prendere la parola sono stati Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy e direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori, Angela Giannotti, presidente di Legambiente Capannori e Piana di Lucca, Erika Del Bianco, presidente della Commissione consiliare Ambiente del Comune di Capannori, Ugo Salvoni, presidente di Ascit, Luca Landini, CEO di LMPE, Maurizio Gatti, vicepresidente di Retiambiente Spa, Valter Severini, CEO di Selene Spa, Roger Bizzarri, direttore di Ascit e Francesco Pasquini, CEO di Lucart Spa, Piero Tartagni, presidente della Comunità Energetica Rinnovabile di Capannori, Andrea Celli, vicepresidente del Consorzio 1 Toscana Nord e Alessio Ciacci, direttore generale di Qualità e Servizi Spa.

Dopo la presentazione delle attività dell’associazione, si è proceduto all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio preventivo 2026, nonché all’elezione del Direttivo e della presidenza dell’associazione. E’ stata eletta presidente Camilla Bianchi, assessora alla Transizione ecologica, all’Ambiente, al Verde e alle Politiche energetiche del Comune di Brescia, e vicepresidenti, Tommaso Ferrari, assessore del Comune di Verona e Mattia Tirelli assessore del Comune di Pordenone.